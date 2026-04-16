Αποτελέσματα NBA: Οι Σίξερς προκρίθηκαν στα playoffs, ανατροπή με Κάρι για τους Γουόριορς

Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ταϊρίς Μάξι, οι Σίξερς νίκησαν τους Μάτζικ (109-107) στο Play-In Tournament του NBA και εξασφάλισαν την πρόκριση στον πρώτο γύρο των playoffs της Ανατολής, κλείνοντας… ραντεβού με τους Μπόστον Σέλτικς.

Ο Αμερικανός γκαρντ πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση, σημειώνοντας 31 πόντους και οδηγώντας τους Σϊξερς στα playoffs του NBA, παρά την απουσία του Τζοέλ Εμπίντ (υποβλήθηκε πρόσφατα σε επέμβαση σκωληκοειδίτιδας). Σημαντική ήταν και η συμβολή του Βι Τζέι Έτζκομπ με 19 πόντους και 11 ριμπάουντ, ενώ ο Κέλι Ούμπρε Τζούνιορ πρόσθεσε 19 πόντους και ο Πολ Τζορτζ 16.

Για τους Ορλάντο Μάτζικ -που θα αντιμετωπίσουν τους Σάρλοτ Χόρνετς για το τελευταίο εισιτήριο των playoffs- ο Ντέσμοντ Μπέιν πάλεψε σχεδόν μόνος, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 34 πόντους, κρατώντας τους Μάτζικ κοντά στο σκορ μέχρι τα τελευταία λεπτά.

Στο άλλο ματς της ημέρας για το Play-In Tournament, οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς επέστρεψαν από το -13 στην 4η περίοδο, επικράτησαν των Λος Άντζελες Κλίπερς με 126-121 και έτσι θα διεκδικήσουν την είσοδο στα playoffs απέναντι στους Σανς.

Κορυφαίος για τους “πολεμιστές” ήταν ο Στεφ Κάρι, ο οποίος τελείωσε την αναμέτρηση με 35 πόντους δείχνοντας. Πορζίνγκις και Σάντος είχαν από 20 πόντους για τους Γουόριορς.

Στον αντίποδα, ο Μάθουριν είχε 23 πόντους και οι Γκάρλαντ και Λέοναρντ σταμάτησαν στους 21 πόντους για τους γηπεδούχους, που ολοκλήρωσαν τη σεζόν τους χωρίς να μπουν στην postseason