Η Μπρέντφορντ ενεργοποίησε την οψιόν στο συμβόλαιο του Γένσεν που συνδέθηκε με τον Παναθηναϊκό

Η Μπρέντφορντ ενημέρωσε ότι ενεργοποίησε την οψιόν στο συμβόλαιο του Ματίας Γένσεν, ο οποίος είχε εμπλακεί σε σενάρια για μετακίνηση στον Παναθηναϊκό.

Ο Παναθηναϊκός αν θέλει πλέον να αποκτήσει τον παίκτη της Μπρέντφορντ θα πρέπει να πληρώσει τις «σφήκες», κάτι που κάνει ακόμα πιο δύσκολη την περίπτωσή του. Ο Γιάκομπ Νίστρουπ θα φτάσει σήμερα (01/06/26) στην Αθήνα και από τη μέρα που ανακοινώθηκε από το «τριφύλλι» έχουν δημιουργηθεί πολλά σενάρια για παίκτες από τη Δανία, με τους οποίους έχει καλή σχέση, με ένα παράδειγμα, πέραν του Ματίας Γένσεν, τον Αντρέας Κρίστενσεν της Μπαρτσελόνα.

Ο Δανός μέσος αγωνίζεται στην Μπρέντφορντ από το 2019 και τη φετινή σεζόν αγωνίστηκε σε 42 ματς σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ είναι και στέλεχος της Εθνικής Δανίας, με την οποία έχει πατήσει χορτάρι σε 31 παιχνίδια, έχοντας σκοράρει μία φορά.