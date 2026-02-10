Αθλητικά

Αποτελέσματα NBA: Οι Θάντερ άλωσαν την έδρα των Λέικερς

Οι δύο ομάδες αγωνίστηκαν χωρίς τους δύο ηγέτες τους, Λούκα Ντόντσιτς και Γκίλτζιους-Αλεξάντερ
Λέικερς - Θάντερ για το πρωτάθλημα του NBA
Οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ πανηγύρισαν σπουδαία νίκη στο Λος Άντζελες, επικρατώντας των Λέικερς με 119-110 στο ντέρμπι της δυτικής περιφέρειας στο NBA.

Τόσο οι Λέικερς όσο και οι Θάντερ παρατάχθηκαν χωρίς τους δύο κορυφαίους παίκτες τους, Λούκα Ντόντσιτς και Γκίλτζιους Αλεξάντερ, με τους φιλοξενούμενους να παίρνουν τη νίκη στο φινάλε και να ανεβαίνουν στο 41-13.

Από την πλευρά τους οι «λιμνάνθρωποι» υποχώρησαν στο 32-20.

Ο Ουίλιαμς με 23 πόντους και ο Τζο με 19 πόντους ήταν οι κορυφαίοι για τους νικητές. Ο Λεμπρόν Τζέιμς πάλεψε για τους Λέικερς με 22 πόντους και 10 ασίστ, ενώ ο Σμαρτ πρόσθεσε 19 πόντους.

Τα αποτελέσματα του NBA

Χόρνετς – Πίστονς 104-110
Χιτ – Τζαζ 111-115
Νετς – Μπουλς 123-115
Μάτζικ – Μπακς 118-99
Τίμπεργουλβς – Χοκς 138-116
Πέλικανς – Κινγκς 120-94
Νάγκετς – Καβαλίερς 117-119
Γουόριορς – Γκρίζλις 114-113
Λέικερς – Θάντερ 110-119
Μπλέιζερς – Σίξερς 135-118

