Αποτελέσματα NBA: Οι Θάντερ άλωσαν την έδρα των Λέικερς

Οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ πανηγύρισαν σπουδαία νίκη στο Λος Άντζελες, επικρατώντας των Λέικερς με 119-110 στο ντέρμπι της δυτικής περιφέρειας στο NBA.

Τόσο οι Λέικερς όσο και οι Θάντερ παρατάχθηκαν χωρίς τους δύο κορυφαίους παίκτες τους, Λούκα Ντόντσιτς και Γκίλτζιους Αλεξάντερ, με τους φιλοξενούμενους να παίρνουν τη νίκη στο φινάλε και να ανεβαίνουν στο 41-13.

Από την πλευρά τους οι «λιμνάνθρωποι» υποχώρησαν στο 32-20.

Ο Ουίλιαμς με 23 πόντους και ο Τζο με 19 πόντους ήταν οι κορυφαίοι για τους νικητές. Ο Λεμπρόν Τζέιμς πάλεψε για τους Λέικερς με 22 πόντους και 10 ασίστ, ενώ ο Σμαρτ πρόσθεσε 19 πόντους.

Τα αποτελέσματα του NBA

Χόρνετς – Πίστονς 104-110

Χιτ – Τζαζ 111-115

Νετς – Μπουλς 123-115

Μάτζικ – Μπακς 118-99

Τίμπεργουλβς – Χοκς 138-116

Πέλικανς – Κινγκς 120-94

Νάγκετς – Καβαλίερς 117-119

Γουόριορς – Γκρίζλις 114-113

Λέικερς – Θάντερ 110-119

Μπλέιζερς – Σίξερς 135-118