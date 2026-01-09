Αποτελέσματα NBA: Οι Τίμπεργουλβς πήραν το ντέρμπι με τους Καβαλίερς

Λίγα ήταν τα παιχνίδια της ημέρας στο NBA, με τη νίκη των Μινεσότα Τίμπεργουλβς επί των Κλίβελαντ Καβαλίερς με 131-122 να ξεχωρίζει στο πρόγραμμα.

Οι Κλίβελαντ Καβαλίερς εμφανίζονται περισσότερο… τρωτοί τη φετινή σεζόν, μετά την περσινή προέλασή τους στην Ανατολή και οι φιλόδοξοι Μινεσότα Τίμπεργουλβς τους υποχρέωσαν σε μία ακόμη ήττα στο NBA.

Με τον Tζούλιους Ραντλ να έχει 28 πόντους, 11 ριμπάουντ, 8 ασίστ και τον Άντονι Έντουαρντς να προσθέτει 25 πόντους με 9 ασίστ, οι “λύκοι” κατάφεραν να λυγίσουν την ομάδα του Οχάιο και τον εξαιρετικό Ντόνοβαν Μίτσελ, που σταμάτησε στους 30 πόντους, με 7 ριμπάουντ και 8 ασίστ.

Νέα ήττα και για τους Ντάλας Μάβερικς του Κούπερ Φλαγκ (26 πόντους, 10 ριμπάουντ και 8 ασίστ), με τον Λάουρι Μάρκανεν να κάνει “πάτρι” (33 πόντους, 7 ριμπάουντ και 4 ασίστ) στη νίκη των Γιούτα Τζαζ με 116-114, ενώ αναβλήθηκε λόγω βρεγμένου γηπέδου το Σικάγο Μπουλς – Μαϊάμι Χιτ.

Τα αποτελέσματα στο NBA

Σάρλοτ Χόρνετς – Ιντιάνα Πέισερς 112-114

Μινεσότα Τίμπεργουλβς – Κλίβελαντ Καβαλίερς 131-122

Γιούτα Τζαζ – Ντάλας Μάβερικς 116-114

Σικάγο Μπουλς – Μαϊάμι Χιτ αναβλήθηκε