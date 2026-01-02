Αθλητικά

Αποτελέσματα ΝΒΑ: Σαρώνουν οι Κλίπερς του σεληνιασμένου Λέοναρντ

Μία από τις πιο φορμαρισμένες ομάδες του NBA είναι οι Κλίπερς του καυτού Λέοναρντ
Το πρωτάθλημα του NBA συνεχίστηκε με πέντε αναμετρήσεις, με τους Κλίπερς να δίνουν συνέχεια στις σαρωτικές εμφανίσεις.

Οι Κλίπερς πανηγύρισαν την έκτη σερί νίκη τους στο NBA, επικρατώντας εντός έδρας των Τζαζ με 118-101, με τον Λέοναρντ να συνεχίζει τις All Star εμφανίσεις, θυμίζοντας τον παίκτη που κυριαρχούσε τα προηγούμενα χρόνια στα παρκέ

Σε 39 λεπτά σημείωσε 45 πόντους (10/13 τρίποντα, 6/16 τρίποντα), ενώ είχε 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα και 2 τάπες, αλλά και 3 λάθη. Ο Χάρντεν είχε 20 με 7 ασίστ και 3 ριμπάουντ. Ο Κάιλ Άντερσον με 22 πόντους ήταν πρώτος σκόρερ για τους ηττημένους.

Τα αποτελέσματα του NBA

Νετς-Ρόκετς 96-120
Πίστονς-Χιτ 112-118
Μάβερικς-Σίξερς 108-123
Κινγκς-Σέλτικς 106-120
Κλίπερς-Τζαζ 118-101

