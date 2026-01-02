Αποτελέσματα ΝΒΑ: Σαρώνουν οι Κλίπερς του σεληνιασμένου Λέοναρντ

Το πρωτάθλημα του NBA συνεχίστηκε με πέντε αναμετρήσεις, με τους Κλίπερς να δίνουν συνέχεια στις σαρωτικές εμφανίσεις.

Οι Κλίπερς πανηγύρισαν την έκτη σερί νίκη τους στο NBA, επικρατώντας εντός έδρας των Τζαζ με 118-101, με τον Λέοναρντ να συνεχίζει τις All Star εμφανίσεις, θυμίζοντας τον παίκτη που κυριαρχούσε τα προηγούμενα χρόνια στα παρκέ

Σε 39 λεπτά σημείωσε 45 πόντους (10/13 τρίποντα, 6/16 τρίποντα), ενώ είχε 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα και 2 τάπες, αλλά και 3 λάθη. Ο Χάρντεν είχε 20 με 7 ασίστ και 3 ριμπάουντ. Ο Κάιλ Άντερσον με 22 πόντους ήταν πρώτος σκόρερ για τους ηττημένους.

Τα αποτελέσματα του NBA

Νετς-Ρόκετς 96-120

Πίστονς-Χιτ 112-118

Μάβερικς-Σίξερς 108-123

Κινγκς-Σέλτικς 106-120

Κλίπερς-Τζαζ 118-101