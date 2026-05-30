Παρι Σεν Ζερμέν – Άρσεναλ: Χάος στο Παρίσι μετά τον τελικό του Champions League με φωτιές, δακρυγόνα και επεισόδια

Η Παρί Σεν Ζερμέν κατέκτησε το Champions League για δεύτερη σερί σεζόν, νικώντας την Άρσεναλ στη διαδικασία των πέναλτι. Πέρα από τους πανηγυρισμούς των φίλων της ομάδας του Λουίς Ενρίκε, στη γαλλική πρωτεύουσα υπήρξαν και επεισόδια.

Όπως αναφέρει η “Le Parisien”, η γαλλική πρωτεύουσα βρέθηκε σε κατάσταση γενικευμένης αναταραχής μετά τον τελικό του Champions League, με επεισόδια να ξεσπούν σε πολλά σημεία της πόλης.

Οι εντάσεις μεταξύ οπαδών της Παρί Σεν Ζερμέν και αστυνομικών δυνάμεων, δεν έλειψαν ούτε αυτή τη φορά (σ.σ. έχει γίνει και σε άλλες επιτυχίες της ομάδας, αλλά και της Εθνικής Γαλλίας).

Μετά το φινάλε του τελικού υπήρξαν νέες συμπλοκές, καθώς οπαδοί έβαλαν φωτιά σε ηλεκτροκίνητα ποδήλατα (πολλά από αυτά τα άφησαν και στη μέση του δρόμου -χωρίς να τους έχουν βάλει φωτιά, σαν εμπόδια στους αστυνομικούς) ενώ προκάλεσαν και υλικές ζημιές στους δρόμους.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι αστυνομικές δυνάμεις προσπαθούσαν να διαλύσουν τους ταραξίες στα γύρω στενά κοντά στο “Parc des Princes” ώστε να αποφευχθεί μια μαζική συγκέντρωση. Οι συγκρούσεις ήταν συνεχείς, με την αστυνομία να επιχειρεί σε διαφορετικά δρομάκια για να αποτρέψει τη δημιουργία μεγάλου πυρήνα επεισοδίων.

Οικογένειες και παρέες αποχωρούσαν μέσα σε σύννεφα δακρυγόνων, την ώρα που η αστυνομία προσπαθούσε να διαλύσει ομάδες νεαρών που είχαν πάει με ξεκάθαρη διάθεση, να προκαλέσουν επεισόδια.

Des barricades commencent à être dressées à l’aide de vélos dans les rues près du Parc des Princes à Paris.



Multiple intervention de la BRAV-M.#PSG #PSGARS #Arsenal #UCLfinal pic.twitter.com/K0aMYS2KQP — Luc Auffret (@LucAuffret) May 30, 2026

PSG – Tensions à Paris après la victoire en finale de Ligue des Champions face à Arsenal https://t.co/O2I1nMAuD5 — CLPRESS / Agence de presse (@CLPRESSFR) May 30, 2026

Des poubelles et vélos en libre service sont incendiés en marge des célébrations de la seconde victoire du PSG en finale de LDC. Une habitante tente de s’interposer.#PSGARS #TeamPSG pic.twitter.com/3psl3NIzjd — CLPRESS / Agence de presse (@CLPRESSFR) May 30, 2026

Les supporters du Paris Saint-Germain présents aux abords du Parc des Princes exultent sur l’égalisation d’Ousmane Dembélé.



Tir de grenade lacrymogène pour disperser tout le monde.#PSGARS pic.twitter.com/mnedwYdxyi — CLPRESS / Agence de presse (@CLPRESSFR) May 30, 2026

Στην Place de la Republique, σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ, εκατοντάδες οπαδοί απωθήθηκαν από συνεχείς εφόδους των CRS (ειδικές μονάδες καταστολής της γαλλικής αστυνομίας, αντίστοιχες των ΜΑΤ) και κινήθηκαν προς το Boulevard Voltaire και τη Place de la Nation. Οι ρίψεις φωτοβολίδων και αυτοσχέδιων εκρηκτικών δεν σταμάτησαν.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, η IDF Mobilites (ο φορέας διαχείρισης των δημόσιων συγκοινωνιών) ανακοίνωσε ότι όλα τα λεωφορεία στην περιφέρεια σταμάτησαν να λειτουργούν, λόγω «του πολύ μεγάλου αριθμού συγκεντρώσεων και για την ασφάλεια επιβατών και οδηγών».

Η απόφαση αυτή αποτυπώνει το μέγεθος της έντασης που επικρατούσε στους δρόμους της πόλης.

Θυμίζουμε πως επεισόδια στο Παρίσι υπήρχαν και κατά τη διάρκεια του τελικού του Champions League.