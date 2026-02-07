Αποτελέσματα ΝΒΑ: Τρίτη σερί νίκη για τους Μπακς χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο παραμένει στα “πιτς”, αλλά οι Μπακς φαίνεται πως έχουν βρει αυτοπεποίθηση, πανηγυρίζοντας την τρίτη σερί νίκη τους στο NBA.

Ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ σημείωσε 23 πόντους και μοίρασε οκτώ ασίστ, οδηγώντας τους Μιλγουόκι Μπακς στη νίκη με 105-99 επί των φιλοξενούμενων Ιντιάνα Πέισερς.

Ήταν η τρίτη συνεχόμενη νίκη για τα «ελάφια», κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά σε όλη τη σεζόν. Ο Ράιαν Ρόλινς πρόσθεσε 22 πόντους, ενώ ο Μπόμπι Πόρτις σημείωσε 21 και ο Τζέρικο Σιμς μάζεψε 15 ριμπάουντ, ρεκόρ καριέρας.

Η Ιντιάνα έχασε για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι και τέταρτη φορά στα τελευταία έξι ματς. Ο Άντριου Νέμπχαρντ ήταν ο πρώτος σκόρερ της με 22 πόντους (οι 18 στην τελευταία περίοδο) και οκτώ ασίστ. Ο Πασκάλ Σιάκαμ πρόσθεσε 19 πόντους.

Το Μιλγουόκι ξεκίνησε μουδιασμένα και χρειάστηκε να ανατρέψει το σκορ πέντε φορές στην πρώτη περίοδο, για να προηγηθεί εν τέλει στο ημίχρονο με 54-47, έχοντας ευστοχία από μακρινή απόσταση.

Ωστόσο, αυτό δεν συνεχίστηκε στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Γκριν ευστόχησε σε δύο τρίποντα στην αρχή της τρίτης περιόδου, αλλά στο υπόλοιπό της οι γηπεδούχοι είχαν 0/13. Παρά ταύτα, οι Μπακς με επιμέρους σκορ 29-18 σε αυτό το διάστημα πήραν ένα επιβλητικό προβάδισμα (83-65) πριν από το τέταρτο 12λεπτο.

Καθώς το Μιλγουόκι συνέχιζε να δυσκολεύεται, η Ιντιάνα σημείωσε ένα σερί 15-0, με επτά συνεχόμενους πόντους από τον Νέμπχαρντ. Οι γηπεδούχοι πέρασαν 4,5 λεπτά χωρίς πόντο και οι Πέισερς μείωσαν σε 91-87.

Παρά την ηρωική δράση του Νέμπχαρντ οι Μπακς ανέκαμψαν, με τους Πόρτερ και Πόρτις να σκοράρουν συνολικά 11 πόντους στα τελευταία τέσσερα λεπτά. Το Μιλγουόκι κατέγραψε την τέταρτη συνεχή νίκη του στην κανονική σεζόν επί της Ιντιάνα, συμπεριλαμβανομένων τριών φέτος.

Τα «ελάφια» δεν είχαν νικήσει τέσσερις συνεχόμενες φορές τον αντίπαλό τους από τότε που είχαν 10 σερί νίκες, το 2020-23.

Τα αποτελέσματα του ΝΒΑ

Βοστόνη-Μαϊάμι 98-96

Ντιτρόιτ-Νέα Υόρκη 118-80

Μιλγουόκι-Ιντιάνα 105-99

Μινεσότα-Νέα Ορλεάνη 115-119

Πόρτλαντ-Μέμφις 135-115

Σακραμέντο-Λ.Α. Κλίπερς 111-114