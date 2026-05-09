ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός: Πράσινη στέψη ή πέμπτο παιχνίδι στους τελικούς της Volley League

ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός συγκρούονται απόψε (9/5/2026) στη Θεσσαλονίκη στο τέταρτο μεταξύ τους παιχνίδι για τη σειρά των τελικών της Volley League.

Ο πρώτος τελικός τίτλου θα ξεκινήσει στις 17:30 (ΕΡΤ2ΣΠΟΡ) στο PAOK Sports Arena μεταξύ του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού.

Η αθηναϊκή ομάδα προηγείται στις νίκες με 2-1 και χρειάζεται άλλη μία για να πάρει τον τίτλο για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

Μετά τον συγκλονιστικό τρίτο τελικό που κρίθηκε με 16-14 στο τάι μπρέικ διατηρήθηκε η έδρα του Μετς και το πλεονέκτημα του Παναθηναϊκού κι έτσι ο ΠΑΟΚ στον τελευταίο εντός έδρας αγώνα της σεζόν 2025-26 θέλει να φέρει τη σειρά στα ίσια και να δοκιμάσει την τύχη του σε πέμπτο αγώνα.

Μεγάλο ερωτηματικό είναι και πάλι η συμμετοχή των Κοβάσεβιτς, Τακουρίδη, ενώ στους οπαδούς του συλλόγου της Θεσσαλονίκης γίνεται κινητοποίηση ώστε το PAOK Sports Arena να είναι γεμάτο.

Ο ΠΑΟΚ σε δύο εντός έδρας αγώνες με τον Παναθηναϊκό εφέτος έχει ισάριθμες νικες.