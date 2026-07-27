Αποθέωσε τον Κωνσταντίνο Καρανδρίκα η Μπάγερν Μονάχου: «Αθλητικός κεντρικός αμυντικός με καλό παιχνίδι με την μπάλα»

Η Μπάγερν Μονάχου ανακοίνωσε την απόκτηση του Κωνσταντίνου Καρανδρίκα για την ομάδα κάτω των 19 ετών του συλλόγου, αποθεώνοντας τον 17χρονο αμυντικό για τα χαρακτηριστικά του.

Ο Κωνσταντίνος Καρανδρίκας πήρε μετεγγραφή από τον Ατρόμητο στην Μπάγερν Μονάχου και θα κάνει το… άλμα στην καριέρα του, για τις ακαδημίες των “Βαυαρών”, με στόχο να βρεθεί και στην πρώτη ομάδα.

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Για την απόκτησή του μίλησε ο επικφαλής των αναπτυξιακών τμημάτων της Μπάγερν Μονάχου, Μίκαελ Βίσινγκερ, ο οποίος και ανέφερε τα εξής: “Οι σκάουτερ μας παρακολουθούν τον Κωνσταντίνο εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα.

Είναι ένας αθλητικός κεντρικός αμυντικός με καλό παιχνίδι με την μπάλα, που θα ενισχύσει την ομάδα κάτω των 19 ετών. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να τον υπογράψουμε για την ακαδημία νέων μας, είμαστε πεπεισμένοι για τις δυνατότητές του και ανυπομονούμε να δούμε τα επόμενα βήματά του μαζί μας”.