Αθλητικά

Ο Πάολο Βαλέρι διέψευσε «δηλώσεις» του με απαξιωτικές τοποθετήσεις για το ελληνικό ποδόσφαιρο

Αρνήθηκε κατηγορηματικά μέρος μίας συνέντευξης στην πατρίδα του ο παλαίμαχος Ιταλός διαιτητής
Ο Πάολο Βαλέρι
Ο Πάολο Βαλέρι ως διαιτητής (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / MOTION TEAM)
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Ο αναπληρωτής πρόεδρος της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας (ΚΕΔ) της ΕΠΟ και υπεύθυνος λειτουργίας του VAR (VAR Manager) στην Ελλάδα, Πάολο Βαλέρι, διέψευσε μία σειρά από δηλώσεις του σε συνέντευξή του στην Ιταλία.

Ο Πάολο Βαλέρι μίλησε πριν λίγο καιρό στην ιταλική εφημερίδα Il Messaggero για την παρουσία του στο ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά κάποιες από τις δηλώσεις του υποστηρίζει ότι παρερμηνεύτηκαν και μερικές θέσεις του ιταλικού Μέσου εμφανίστηκαν ως δικά του λόγια.

Ο άλλοτε διεθνής διαιτητής αναγκάστηκε να προχωρήσει σε διευκρινίσεις, για τις εν λόγω δηλώσεις που φέρεται να έκανε και οι οποίες του αποδόθηκαν μέσω… εισαγωγικών, επισημαίνοντας ότι οι συγκεκριμένες αναφορές αλλοιώνουν πλήρως το πραγματικό περιεχόμενο της συνέντευξης και δημιουργούν λανθασμένη εικόνα πως ο ίδιος προχώρησε σε απαξιωτικές τοποθετήσεις για το ελληνικό ποδόσφαιρο και τους θεσμούς του.

Ο Βαλέρι υπογραμμίζει ότι οι δηλώσεις που του αποδίδονται είναι ανακριβείς και δεν ανταποκρίνονται ούτε στο περιεχόμενο της συνέντευξης ούτε στις πραγματικές του απόψεις.

Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ

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