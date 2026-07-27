Τσβόλε – ΑΕΚ: Η παρακάμερα του αγώνα με τις αντιδράσεις στα πέντε γκολ

Η ΑΕΚ επικράτησε με 3-2 της Τσβόλε σε μία φιλική αναμέτρηση με εντυπωσιακή εξέλιξη, αφού υπήρξαν δύο ανατροπές του σκορ για να φθάσει η Ένωση στη νίκη επί των Ολλανδών.

Με δύο γκολ του Μπάρναμπας Βάργκα και ένα του Αμπουμπακαρί Κοϊτά, η ΑΕΚ πήρε ένα ακόμη θετικό αποτέλεσμα στο πλαίσιο της προετοιμασίας της στην Ολλανδία και η παρακάμερα του αγώνα με τη Τσβόλε, καταγράφει όλα όσα συνέβησαν στο ματς.

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Οι αντιδράσεις του πάγκου στις δύο ανατροπές, αλλά και οι πανηγυρισμοί των παικτών της Ένωσης στα τρία γκολ τους, ξεχωρίζουν από το νέο video του AEK TV.

Η ΑΕΚ έχει νέα φιλικά μπροστά της μέχρι την πρεμιέρα της στη σεζόν, στο Super Cup με τον ΟΦΗ στις 12 Αυγούστου.