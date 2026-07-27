Αθλητικά

Τσβόλε – ΑΕΚ: Η παρακάμερα του αγώνα με τις αντιδράσεις στα πέντε γκολ

Το video του AEK TV από το φιλικό παιχνίδι με την Τσβόλε
Οι παίκτες της ΑΕΚ
Οι παίκτες της ΑΕΚ πανηγυρίζουν κόντρα στην Τσβόλε / EUROKINISSI
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Η ΑΕΚ επικράτησε με 3-2 της Τσβόλε σε μία φιλική αναμέτρηση με εντυπωσιακή εξέλιξη, αφού υπήρξαν δύο ανατροπές του σκορ για να φθάσει η Ένωση στη νίκη επί των Ολλανδών.

Με δύο γκολ του Μπάρναμπας Βάργκα και ένα του Αμπουμπακαρί Κοϊτά, η ΑΕΚ πήρε ένα ακόμη θετικό αποτέλεσμα στο πλαίσιο της προετοιμασίας της στην Ολλανδία και η παρακάμερα του αγώνα με τη Τσβόλε, καταγράφει όλα όσα συνέβησαν στο ματς.

Οι αντιδράσεις του πάγκου στις δύο ανατροπές, αλλά και οι πανηγυρισμοί των παικτών της Ένωσης στα τρία γκολ τους, ξεχωρίζουν από το νέο video του AEK TV.

Η ΑΕΚ έχει νέα φιλικά μπροστά της μέχρι την πρεμιέρα της στη σεζόν, στο Super Cup με τον ΟΦΗ στις 12 Αυγούστου.

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Αθλητικά
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