Ο Τιν Γεντβάι αποχαιρέτησε τον Παναθηναϊκό: «Ξεχωριστή η Αθήνα για την οικογένειά μου»

Ο Τιν Γεντβάι αποτελεί παρελθόν για τον Παναθηναϊκό και μετά τη συμφωνία του με την Αλ Σαμπάμπ, αποχαιρέτησε τους “πράσινους” και τους οπαδούς του, μετά από μία τριετία στην ομάδα.

Με ανάρτησή του στο instagram, ο Τιν Γεντβάι ευχαρίστησε τον Παναθηναϊκό και τους οπαδούς του, αλλά στάθηκε και στη σημασία που έχει πλέον για τον ίδιο και την οικογένειά του, η Αθήνα.

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Η ανάρτηση του Γεντβάι

«Τρία χρόνια. Αμέτρητες αναμνήσεις. Είμαι ευγνώμων για όλα, ιδιαίτερα για τους συμπαίκτες μου, όλους τους ανθρώπους του συλλόγου, τους φίλους μου και φυσικά τον κόσμο, για τη στήριξη που μου προσέφεραν αυτά τα τρία χρόνια.

Ήρθε η στιγμή για ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα μου, όμως η Αθήνα θα έχει πάντα μια ξεχωριστή θέση στις καρδιές της οικογένειάς μου και της δικής μου. Αυτή η πόλη μας χάρισε αξέχαστες στιγμές, τόσο μέσα όσο και έξω από το γήπεδο. Εδώ γεννήθηκε και ο πρωτότοκος γιος μας, γεγονός που την κάνει ακόμη πιο ξεχωριστή για εμάς.

Εύχομαι σε όλους στον Παναθηναϊκό κάθε επιτυχία και μια εξαιρετική σεζόν.

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Σας ευχαριστώ και εις το επανιδείν.

Τιν».