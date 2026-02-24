Αποθέωση για Χοσέ Λουίς Mεντιλίμπαρ στην «BayArena» πριν το Ολυμπιακός – Μπάγερ Λεβερκούζεν

Καθολική αποθέωση! Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ άκουσε ρυθμικά το όνομά του από τους φίλους του Ολυμπιακού κατά την αναγνωριστική βόλτα στο χορτάρι της «BayArena», λίγη ώρα πριν την έναρξη του αγώνα ρεβάνς των Πειραιωτών με την Μπάγερ Λεβερκούζεν για τα playoffs του Champions League.

«Μεντιλίμπαρ, οε, οε, οε», το σύνθημα που φώναξαν οι οπαδοί των ερυθρόλευκων κατά την είσοδο του 64χρονου προπονητή του Ολυμπιακού στο χορτάρι, για την αναγνωριστική βόλτα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από τη μεριά του, ο έμπειρο προπονητής έκανε το χαρακτηριστικό νόημα χαιρετώντας τους φίλους της ομάδας και… αναγνωρίζοντας την αγάπη τους, προς το πρόσωπό του.