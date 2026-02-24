Αθλητικά

Αποθέωση για Χοσέ Λουίς Mεντιλίμπαρ στην «BayArena» πριν το Ολυμπιακός – Μπάγερ Λεβερκούζεν

Σύνθημα στα χείλη των οπαδών του Ολυμπιακού έγινε ο Βάσκος προπονητής
ΦΩΤΟ KLODIAN LATO
ΦΩΤΟ KLODIAN LATO / EUROKINISSI

Καθολική αποθέωση! Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ άκουσε ρυθμικά το όνομά του από τους φίλους του Ολυμπιακού κατά την αναγνωριστική βόλτα στο χορτάρι της «BayArena», λίγη ώρα πριν την έναρξη του αγώνα ρεβάνς των Πειραιωτών με την Μπάγερ Λεβερκούζεν για τα playoffs του Champions League.

«Μεντιλίμπαρ, οε, οε, οε», το σύνθημα που φώναξαν οι οπαδοί των ερυθρόλευκων κατά την είσοδο του 64χρονου προπονητή του Ολυμπιακού στο χορτάρι, για την αναγνωριστική βόλτα.

Από τη μεριά του, ο έμπειρο προπονητής έκανε το χαρακτηριστικό νόημα χαιρετώντας τους φίλους της ομάδας και… αναγνωρίζοντας την αγάπη τους, προς το πρόσωπό του.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
110
59
45
43
40
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo