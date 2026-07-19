Αργεντινή: Η «τρελή» πορεία με ηγέτη τον Μέσι μέχρι τον τελικό του Μουντιάλ 2026

Η Αργεντινή θα αντιμετωπίσει την Ισπανία στον τελικό του Μουντιάλ, διεκδικώντας το δεύτερο σερί τίτλο της στη διοργάνωση, μετά από μία “τρελή” πορεία στα γήπεδα της Αμερικής, με πρωταγωνιστή τον Λιονέλ Μέσι.

Μπορεί να μην ενθουσίασε με την απόδοσή της στη μεγαλύτερη διάρκεια του Μουντιάλ και να χρειάστηκε μία σειρά από ανατροπές, τύχη και… διαιτητικές αποφάσεις για να φθάσει μέχρι τον τελικό, αλλά με τον Λιονέλ Μέσι να “λάμπει” όσο ποτέ, η Αργεντινή είναι έτοιμη να γράψει ιστορία στις ΗΠΑ, “υπερασπιζόμενη” τον τίτλο που κατέκτησε στο Κατάρ.

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Στη φάση των ομίλων, η “αλμπισελέστε” ήταν εξαιρετική και συνδυάζοντας την εμπειρία των έμπειρων ποδοσφαιριστών της με τη δυναμική της νέας γενιάς της, πήρε μία πανηγυρική πρόκριση για τα νοκ άουτ της διοργάνωσης.

Εκεί όμως, η πορεία της ήταν πολύ πιο… δραματική. Στη φάση των “32” δυσκολεύτηκε αρκετά για να επικρατήσει του Πράσινου Ακρωτηρίου με 3-2, ενώ στη φάση των “16” χρειάστηκε ξανά μεγάλα αποθέματα ψυχής και ένα απίθανο γκολ του Μέσι για να φθάσει σε μία “επική” ανατροπή και να ξεπεράσει το “εμπόδιο” της Αιγύπτου με το ίδιο σκορ.

Στα προημιτελικά απέναντι στην Ελβετία, η Αργεντινή πήρε μια δύσκολη νίκη με 3-1, με την αποβολή του Εμπολό μέσω VAR να της δίνει την ευκαιρία να πάρει την πρόκριση στην παράταση, με ένα φοβερό γκολ του Χούλιαν Άλβαρες να λύνει το… γόρδιο δεσμό.

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Ακολούθησε το νέο “θρίλερ” στον ημιτελικό κόντρα στην Αγγλία, με την αναμέτρηση να αποτελεί μία από τις πιο συγκλονιστικές στιγμές της διοργάνωσης. Η Αργεντινή βρέθηκε πίσω στο σκορ από γκολ του Γκόρντον και ήταν με το ένα… πόδι εκτός τουρνουά, μέχρι το 85ο λεπτό του αγώνα. Εκεί όμως, ο Λιονέλ Μέσι πήρε την “μπαγκέτα” και με δύο ασίστ σε Έντσο Φερνάντες και Λαουτάρο Μαρτίνες, οδήγησε την ομάδα του στην ανατροπή και τη νίκη με 2-1, εξασφαλίζοντας την παρουσία της στον μεγάλο τελικό απέναντι στην Ισπανία.

Η πορεία της Αργεντινής στο Μουντιάλ 2026

Φάση των ομίλων

Αργεντινή – Αλγερία 3-0

(Μέσι 17′, 60′, 76′)

Αργεντινή – Αυστρία 2-0

(Μέσι 38′, 90+5′)

Ιορδανία – Αργεντινή 1-3

(Αλ Ταμάρι 55′ – Λο Σέλσο 19′, Λαουτάρο Μαρτίνες 31′ πεν., Μέσι 80′)

Φάση των 32

Αργεντινή – Πράσινο Ακρωτήριο 3-2

(Μέσι 29′, Λισάντρο Μαρτίνες 92′, Μπόρζες 111′ αυτ. – Ντουάρτε 59′, Καμπράλ 103′)

Φάση των 16

Αργεντινή – Αίγυπτος 3-2

(Κριστιάν Ρομέρο 79′, Μέσι 83′, Ένσο Φερνάντες 90+3′ – Γιασέρ Ιμπραΐμ 15′, Μοστάφα Ζίκο 67′)

Προημιτελικά

Αργεντινή – Ελβετία 3-1

(Μακ Άλιστερ 10′, Χούλιαν Άλβαρες 112′, Λαουτάρο Μαρτίνες 120+1′ – Νταν Ντόι 67′)

Ημιτελικά

Αγγλία – Αργεντινή 1-2

(Άντονι Γκόρντον 55′ – Ένσο Φερνάντες 85′, Λαουτάρο Μαρτίνες 90+2′)