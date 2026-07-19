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Αθλητικά

Ο Μπάμπης Κωστούλας σημείωσε δύο γκολ στο πρώτο φιλικό της Μπράιτον

Ιδανικό ξεκίνημα για τον διεθνή Έλληνα επιθετικό στη νέα σεζόν με την αγγλική ομάδα
Ο Μπάμπης Κωστούλας με τη φανέλα της Μπράιτον
Ο Μπάμπης Κωστούλας πανηγυρίζει το απίθανο γκολ του / REUTERS / Tony O Brien
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Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε – έστω και ανεπίσημα – η νέα σεζόν για τον Μπάμπη Κωστούλα στην Μπράιτον.

Ο νεαρός διεθνής Έλληνας επιθετικός αγωνίστηκε στο φιλικό της Μπράιτον με τη Γουίκομ, επικρατώντας με 4-1, με τον Μπάμπη Κωστούλα να πετυχαίνει δύο γκολ και να αφήνει εξαιρετικές εντυπώσεις.

Ο πρώην ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού σημείωσε το πρώτο γκολ στο 15′ με ωραία εκτέλεση από τα όρια της περιοχής.

Δέκα λεπτά αργότερα, ο Κωστούλας έγραψε και το 2-0, σκοράροντας από κοντινή απόσταση.

Ο ταλαντούχος επιθετικός έδειξε έτοιμος με το “καλημέρα” να διεκδικήσει φέτος σημαντικό ρόλο στην Μπράιτον.

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Αθλητικά
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