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Η Times Square βούλιαξε από Αργεντινούς πριν τον τελικό του Μουντιάλ

Οι οπαδοί της Αργεντινής αναμένεται να κερδίσουν τη μάχη της κερκίδας από τους Ισπανούς στο MetLife Stadium
REUTERS
REUTERS/Amanda Perobelli
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Ο κόσμος της Αργεντινής έχει κατακλύσει τη Νέα Υόρκη, όντας έτοιμος να δώσει βροντερό “παρών” στον αποψινό (19/7/2026, 22:00) τελικό του Μουντιάλ με την Ισπανία.

H Times Square βούλιαξε από φίλους της Αργεντινής, οι οποίοι δημιούργησαν φανταστική ατμόσφαιρα λίγες ώρες πριν τον τελικό του Μουντιάλ.

Οι εικόνες που έρχονται από την Times Square και κάνουν τον γύρο του διαδικτύου είναι συγκλονιστικές.

Οι οπαδοί της Αργεντινής αναμένεται να κερδίσουν τη μάχη της κερκίδας από τους Ισπανούς στο MetLife Stadium.

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