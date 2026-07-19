Η Times Square βούλιαξε από Αργεντινούς πριν τον τελικό του Μουντιάλ

Ο κόσμος της Αργεντινής έχει κατακλύσει τη Νέα Υόρκη, όντας έτοιμος να δώσει βροντερό “παρών” στον αποψινό (19/7/2026, 22:00) τελικό του Μουντιάλ με την Ισπανία.

H Times Square βούλιαξε από φίλους της Αργεντινής, οι οποίοι δημιούργησαν φανταστική ατμόσφαιρα λίγες ώρες πριν τον τελικό του Μουντιάλ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι εικόνες που έρχονται από την Times Square και κάνουν τον γύρο του διαδικτύου είναι συγκλονιστικές.

SIGUE EL BANDERAZO ARGENTINO EN TIMES SQUARE



La manija es total.



@hernanclaus – enviado especial Olé pic.twitter.com/s2qwrP3mcv — Diario Olé (@DiarioOle) July 19, 2026

SUENA ‘JI JI JI’ Y EL BANDERAZO ARGENTINO EN TIMES SQUARE SE DESCONTROLA. pic.twitter.com/ghBB8L0B1v — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) July 19, 2026

Οι οπαδοί της Αργεντινής αναμένεται να κερδίσουν τη μάχη της κερκίδας από τους Ισπανούς στο MetLife Stadium.