Viral έχει γίνει το video ποδηλάτη, που παρουσιάζει το τι έγινε στο Μπουένος Άιρες, δευτερόλεπτα πριν το τελευταίο πέναλτι της Αργεντινής στον τελικό του Μουντιάλ, αλλά τις κραυγές χαράς που ακολούθησαν.

Οι στιγμές ήταν ανατριχιαστικές. Πέρα από κάποιους περαστικούς, το Μπουένος Άιρες θύμισε πόλη από το “Walking Dead”, αφού όλοι οι Αργεντινοί ήταν καθηλωμένοι σε τηλεοπτικούς δέκτες, για τη διαδικασία των πέναλτι, στον τελικό του Μουντιάλ με την Γαλλία.

Τα πάντα άλλαξαν μέσα σε δευτερόλεπτα. Ο συγκεκριμένος ποδηλάτης “αποκαλύπτει” την… έκρηξη χαράς που υπήρξε μετά την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Μοντιέλ και το “ντου” του κόσμου στους δρόμους, για να ξεκινήσουν οι πανηγυρισμοί για τη νέα πρωταθλήτρια κόσμου.

This is how Buenos Aires lived Gonzalo Montiel’s penaltypic.twitter.com/OX0HmRpSMB