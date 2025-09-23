Αρίνα Σαμπαλένκα: «Ελλάδα θα είσαι πάντα στην καρδιά μου»

Η Αρίνα Σαμπαλένκα ψήφισε για μια ακόμη φορά Ελλάδα, με την νικήτρια του US Open να ανεβάζει στο instagram ορισμένες φωτογραφίες από τις διακοπές της, κάνοντας την καλύτερη διαφήμιση.

Η Αρίνα Σαμπαλένκα η οποία είναι σε σχέση με τον ελληνικής καταγωγής Γιώργο Φραγκούλη απολαμβάνει την ελληνική θάλασσα φορώντας ένα κόκκινο μπικίνι. Μάλιστα εάν διακρίνουμε από τις φωτογραφίες που επέλεξε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους, η ίδια φαίνεται αρκετά χαρούμενη και εντυπωσιασμένη, με την Ελλάδα να μοιάζει με κάτι περισσότερο από έναν προορισμό για το Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης στο τένις.

Μάλιστα, δεν δίστασε να ποστάρει και μια φωτογραφία στην οποία ανταλλάσσει ένα τρυφερό φιλί με τον σύντροφό της, δείχνοντας με αυτό τον τρόπο πόσο ερωτευμένο είναι το ζευγάρι.

Με αυτό τον τρόπο η Σαμπαλένκα επέλεξε να ξεκουραστεί και να γεμίσει μπαταρίες μετά από μια απαιτητική σεζόν στην οποία πρόσφατα κατέκτησε το τουρνουά του US Open και πρόσθεσε άλλο ένα τίτλο στην συλλογή της.