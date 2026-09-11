Αρίνα Σαμπαλένκα και Έλενα Ριμπάκινα έκλεισαν θέση στον τελικό του US Open

Η Αρίνα Σαμπαλένκα και η Έλενα Ριμπάκινα είναι οι δύο φιναλίστ του τελικού του US Open και θα παλέψουν το Σάββατο (12/09/26) στις 23:00 για τον τίτλο.

Η Έλενα Ριμπάκινα κέρδισε στον ημιτελικό 2-1 (3-6, 6-1, 6-4) την Κόκο Γκοφ και εξασφάλισε μία θέση στον τελικό του US Open, αλλά και την πρώτη θέση στην παγκόσμια κατάταξη της WTA, εκεί όπου βρισκόταν για 99 διαδοχικές εβδομάδες η Αρίνα Σαμπαλένκα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από την πλευρά της η Λευκορωσίδα τενίστρια «καθάρισε» εύκολα με 2-0 σετ (7-5, 6-2) στον ημιτελικό απέναντι στην Πεγκούλα και θα είναι στον τελικό του US Open για τέταρτη σερί διοργάνωση.

Οι δύο κορυφαίες τενίστριες υπόσχονται έναν τελικό με πλούσιο θέαμα και ένταση για την κατάκτηση του Grand Slam της Νέας Υόρκης.