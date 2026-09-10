Βαθμολογία Super League: Ο Παναθηναϊκός «έπιασε» τον Παναιτωλικό στην πρώτη θέση μετά τη νίκη επί της Κηφισιάς

Ο Παναθηναϊκός πήρε τη νίκη με 3-1 επί της Κηφισιάς στο ΟΑΚΑ σε ένα ματς που έγινε θρίλερ στο φινάλε και έφτασε τους εννέα βαθμούς στη Super League.
Ο Παναιτωλικός βρήκε συγκάτοικο στην κορυφή της βαθμολογίας της Super League, μιας και ο Παναθηναϊκός με την τρίτη του νίκη στο πρωτάθλημα «έπιασε» τους Αγρινιώτες.
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Η ομάδα του Νίστρουπ είναι στην πρώτη θέση της βαθμολογίας, μιας και έχει καλύτερη επίθεση (8-2 έναντι του 7-1 του Παναιτωλικού) και στη μεταξύ τους μονομαχία (13/09/26, 21:30) θα φανεί ποιος θα είναι πρώτος μετά την ολοκλήρωση της 4ης αγωνιστικής.
H βαθμολογία
- Παναθηναϊκος 9
- Παναιτωλικός 9
- ΑΕΚ 7
- Ολυμπιακός 7
- ΠΑΟΚ 6
- Άρης 6
- ΟΦΗ 6
- Ηρακλής 4
- Bόλος 2
- Ατρόμητος 1
- Καλαμάτα 1
- Κηφισιά 1
- Αστέρας Τρίπολης 0
- Λεβαδειακός 0
Η 4η αγωνιστική
Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου
- Ολυμπιακός – ΟΦΗ 19:00
- Ηρακλής – Ατρόμητος 21:00
Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου
- Καλαμάτα – Βόλος 18:00
- Αστέρας Τρίπολης – AEK 19:00
- Κηφισιά – Λεβαδειακός 21:00
- ΠΑΟΚ – Άρης 21:00
- Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός 21:30