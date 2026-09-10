Αθλητικά

Βαθμολογία Super League: Ο Παναθηναϊκός «έπιασε» τον Παναιτωλικό στην πρώτη θέση μετά τη νίκη επί της Κηφισιάς

Το τριφύλλι έκανε το 3 στα 3 στο ελληνικό πρωτάθλημα και είναι στην κορυφή της κατάταξης
Ο Ράστοντερ
Ο Ράστοντερ πανηγυρίζει το γκολ του/ (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
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Ο Παναθηναϊκός πήρε τη νίκη με 3-1 επί της Κηφισιάς στο ΟΑΚΑ σε ένα ματς που έγινε θρίλερ στο φινάλε και έφτασε τους εννέα βαθμούς στη Super League.

Ο Παναιτωλικός βρήκε συγκάτοικο στην κορυφή της βαθμολογίας της Super League, μιας και ο Παναθηναϊκός με την τρίτη του νίκη στο πρωτάθλημα «έπιασε» τους Αγρινιώτες.

Η ομάδα του Νίστρουπ είναι στην πρώτη θέση της βαθμολογίας, μιας και έχει καλύτερη επίθεση (8-2 έναντι του 7-1 του Παναιτωλικού) και στη μεταξύ τους μονομαχία (13/09/26, 21:30) θα φανεί ποιος θα είναι πρώτος μετά την ολοκλήρωση της 4ης αγωνιστικής.

H βαθμολογία

  1. Παναθηναϊκος 9
  2. Παναιτωλικός 9
  3. ΑΕΚ 7
  4. Ολυμπιακός 7
  5. ΠΑΟΚ 6
  6. Άρης 6
  7. ΟΦΗ 6
  8. Ηρακλής 4
  9. Bόλος 2
  10. Ατρόμητος 1
  11. Καλαμάτα 1
  12. Κηφισιά 1
  13. Αστέρας Τρίπολης 0
  14. Λεβαδειακός 0

Η 4η αγωνιστική

Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου

  • Ολυμπιακός – ΟΦΗ 19:00
  • Ηρακλής – Ατρόμητος 21:00

Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου

  • Καλαμάτα – Βόλος 18:00
  • Αστέρας Τρίπολης – AEK 19:00
  • Κηφισιά – Λεβαδειακός 21:00
  • ΠΑΟΚ – Άρης 21:00
  • Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός 21:30
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