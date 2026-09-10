Βαθμολογία Super League: Ο Παναθηναϊκός «έπιασε» τον Παναιτωλικό στην πρώτη θέση μετά τη νίκη επί της Κηφισιάς

Ο Παναθηναϊκός πήρε τη νίκη με 3-1 επί της Κηφισιάς στο ΟΑΚΑ σε ένα ματς που έγινε θρίλερ στο φινάλε και έφτασε τους εννέα βαθμούς στη Super League.

Ο Παναιτωλικός βρήκε συγκάτοικο στην κορυφή της βαθμολογίας της Super League, μιας και ο Παναθηναϊκός με την τρίτη του νίκη στο πρωτάθλημα «έπιασε» τους Αγρινιώτες.

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Η ομάδα του Νίστρουπ είναι στην πρώτη θέση της βαθμολογίας, μιας και έχει καλύτερη επίθεση (8-2 έναντι του 7-1 του Παναιτωλικού) και στη μεταξύ τους μονομαχία (13/09/26, 21:30) θα φανεί ποιος θα είναι πρώτος μετά την ολοκλήρωση της 4ης αγωνιστικής.

H βαθμολογία

Παναθηναϊκος 9 Παναιτωλικός 9 ΑΕΚ 7 Ολυμπιακός 7 ΠΑΟΚ 6 Άρης 6 ΟΦΗ 6 Ηρακλής 4 Bόλος 2 Ατρόμητος 1 Καλαμάτα 1 Κηφισιά 1 Αστέρας Τρίπολης 0 Λεβαδειακός 0

Η 4η αγωνιστική

Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου

Ολυμπιακός – ΟΦΗ 19:00

Ηρακλής – Ατρόμητος 21:00

Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου