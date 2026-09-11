Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο: «Τεράστια ανακούφιση» δήλωσε η μητέρα του

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο με τις εξετάσεις του να μην δείχνουν τίποτα ανησυχητικό και όπως αποδεικνύεται η αποχώρησή του από το Ντόρτμουντ – Βιγιαρεάλ προέκυψε από αφυδάτωση.

Η εικόνα του Κωνσταντίνου Καρέτσα κατά την πτώση του στο ματς της Ντόρτμουντ στο Champions League είχε προκαλέσει έντονη ανησυχία στους Γερμανούς, αλλά και φυσικά στους Έλληνες φιλάθλους.

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Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός δεν είναι πλέον στο νοσοκομείο, αφού ολοκλήρωσε τις ενδελεχείς εξετάσεις οι οποίες ευτυχώς δεν έδειξαν τίποτα ανησυχητικό και πλέον θα χρειαστεί λίγο χρόνο ξεκούρασης για να επιστρέψει στη δράση.

«Τα προβλήματα με την κυκλοφορία του αίματος φαίνεται πως προκλήθηκαν από αφυδάτωση», ανέφερε η μητέρα του, Ιρένα Κίτσινις, σε βελγική ιστοσελίδα.

Και συμπλήρωσε: «Ο Καρέτσας πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο, κάτι που αποτελεί τεράστια ανακούφιση. Στον σύλλογο είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και θέλουν να κάνουν ό,τι είναι δυνατόν, πραγματοποιώντας διάφορες εξετάσεις, ώστε να αποκλείσουν κάθε ενδεχόμενο».

Ο Έλληνας εξτρέμ δεδομένα θα απουσιάσει από το ματς της Ντόρτμουντ με την Πάντερμπορν (12/09/26) και όπως έκανε γνωστό η μητέρα του την Κυριακή (13/09/26) θα βρεθεί στο ματς της Γκενκ με την Γάνδη για να αποθεωθεί από τους φίλους της πρώην ομάδας του.