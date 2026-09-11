Αθλητικά

Χάος στη Φενερμπαχτσέ μετά την ισοπαλία με τη Ρόμα στο Champions League: Οπαδός πέταξε μπουκάλι στον προπονητή και αυτός παραιτήθηκε

Ο πρόεδρος της τουρκικής ομάδας ξεκαθάρισε ότι ο προπονητής της ομάδας, Ισμαΐλ Καρτάλ θα παραμείνει στην τεχνική ηγεσία
Ο Ισμαΐλ Καρτάλ
Ο Ισμαΐλ Καρτάλ στο ματς της Φενερμπαχτσέ με τη Ρόμα/ REUTERS/Umit Bektas
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Η ισόπαλη πρεμιέρα της Φενέρμπαχτσέ με τη Ρόμα στο Champions League προκάλεσε πανικό στην τουρκική ομάδα. Μετά το τέλος του αγώνα, ο προπονητής, Ισμαΐλ Καρτάλ παραιτήθηκε μετά από μπουκάλι που δέχτηκε από όπαδο.

Ο Τούρκος προπονητής της Φενερμπαχτσέ στη συνέντευξη Τύπου το 1-1 με τη Ρόμα για το Champions League ενημέρωσε ότι αποχωρεί από το σύλλογο, τονίζοντας ότι δεν θα επιστρέψει ποτέ ξανά στην ομάδα.

Να σημειωθεί ότι αυτή είναι η τέταρτη θητεία του στον πάγκο της ομάδας. «Απόψε ευχαριστώ τους ποδοσφαιριστές μου και παραιτούμαι από τη θέση μου. Πήρα αυτή την απόφαση για να ανοίξω τον δρόμο για τον σύλλογό μου. Παραιτούμαι τώρα που είναι ακόμη νωρίς. Παραιτούμαι με πρόθεση να μην επιστρέψω ποτέ ξανά», είπε ο Καρτάλ.

Ο πρόεδρος της Φενερμπαχτσέ σε δηλώσεις του αποκάλυψε ότι ο Καρτάλ δέχθηκε μπουκάλι στο κεφάλι και γι’ αυτό παραιτήθηκε δημόσια από την ομάδα. Ο Γιλντιρίμ, έκανε γνωστό παράλληλα, ότι ο Τούρκος θα παραμείνει στον πάγκο της Φενέρ.

«Στο τέλος, τον Μάιο, θα είμαστε πρωταθλητές. Απόψε πέταξαν ένα μπουκάλι στο κεφάλι του Καρτάλ. Γι’ αυτό είναι αναστατωμένος, γι’ αυτόν τον λόγο! Είπαμε ότι θα προκριθούμε στο Champions League και το κάναμε, με τον Καρτάλ», δήλωσε ο Αζίζ Γιλντιρίμ μετά την αναμέτρηση.

Και πρόσθεσε: «Ο Καρτάλ δεν χρειάζεται να πει ότι θα συνεχίσει. Εγώ είμαι ανώτερός του και του είπα ότι θα συνεχίσει! Είμαστε οικογένεια».

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