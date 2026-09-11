Χάος στη Φενερμπαχτσέ μετά την ισοπαλία με τη Ρόμα στο Champions League: Οπαδός πέταξε μπουκάλι στον προπονητή και αυτός παραιτήθηκε

Η ισόπαλη πρεμιέρα της Φενέρμπαχτσέ με τη Ρόμα στο Champions League προκάλεσε πανικό στην τουρκική ομάδα. Μετά το τέλος του αγώνα, ο προπονητής, Ισμαΐλ Καρτάλ παραιτήθηκε μετά από μπουκάλι που δέχτηκε από όπαδο.

Ο Τούρκος προπονητής της Φενερμπαχτσέ στη συνέντευξη Τύπου το 1-1 με τη Ρόμα για το Champions League ενημέρωσε ότι αποχωρεί από το σύλλογο, τονίζοντας ότι δεν θα επιστρέψει ποτέ ξανά στην ομάδα.

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Να σημειωθεί ότι αυτή είναι η τέταρτη θητεία του στον πάγκο της ομάδας. «Απόψε ευχαριστώ τους ποδοσφαιριστές μου και παραιτούμαι από τη θέση μου. Πήρα αυτή την απόφαση για να ανοίξω τον δρόμο για τον σύλλογό μου. Παραιτούμαι τώρα που είναι ακόμη νωρίς. Παραιτούμαι με πρόθεση να μην επιστρέψω ποτέ ξανά», είπε ο Καρτάλ.

Ο πρόεδρος της Φενερμπαχτσέ σε δηλώσεις του αποκάλυψε ότι ο Καρτάλ δέχθηκε μπουκάλι στο κεφάλι και γι’ αυτό παραιτήθηκε δημόσια από την ομάδα. Ο Γιλντιρίμ, έκανε γνωστό παράλληλα, ότι ο Τούρκος θα παραμείνει στον πάγκο της Φενέρ.

"İsmail Kartal görevinin başındadır ama bu camia da İsmail Kartal'a sahip çıksın."



Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, İsmail Kartal'ın görevine devam edeceğini açıkladı! pic.twitter.com/hAnihBhQvj — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) September 10, 2026

«Στο τέλος, τον Μάιο, θα είμαστε πρωταθλητές. Απόψε πέταξαν ένα μπουκάλι στο κεφάλι του Καρτάλ. Γι’ αυτό είναι αναστατωμένος, γι’ αυτόν τον λόγο! Είπαμε ότι θα προκριθούμε στο Champions League και το κάναμε, με τον Καρτάλ», δήλωσε ο Αζίζ Γιλντιρίμ μετά την αναμέτρηση.

Και πρόσθεσε: «Ο Καρτάλ δεν χρειάζεται να πει ότι θα συνεχίσει. Εγώ είμαι ανώτερός του και του είπα ότι θα συνεχίσει! Είμαστε οικογένεια».