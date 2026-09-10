Η βαθμολογία του Champions League μετά το τέλος της πρώτης αγωνιστικής της League Phase – Στη 16η θέση η ΑΕΚ

Η τρίτη ημέρα της πρεμιέρας της League Phase του Champions League , ολοκληρώθηκε με τα Φενέρμπαχτσε – Ρόμα 1-1, Αϊντχόφεν – Σαχτάρ1-1, Μπάγερν Μονάχου – Μπόντο Γκλιμτ 5-0, Σλάβια Πράγας – Λανς 2-3, Κόμο – Λειψία 4-1 και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Σαμπάχ 4-0.

Μπάγερν Μονάχου και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είχαν εύκολο έργο κόντρα στη Μπόντο Γκλιμτ και Σαμπάχ αντίστοιχα, αλλά επιβλητική νίκη πήρε και η Κόμο του Τάσου Δουβίκα, με τον Έλληνα επιθετικό να σκοράρει στο ντεμπούτο στο Champions League.

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Ισοπαλίες με παρόμοια εικόνα σε Τουρκία και Ολλανδία, όπου Φενέρμπαχτσε και Αϊντχόφεν απέφυγαν τις ήττες, αλλά δεν κατάφεραν να κάνουν πρεμιέρα με το… δεξί στα εντός έδρας παιχνίδια τους στη League Phase.

Το πλέον συγκλονιστικό παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής έγινε όμως στην Τσεχία, όπου η Σλάβια Πράγας προηγήθηκε δύο φορές με 10 παίκτες κόντρα στη Λανς, για να δεχθεί δύο γκολ στις καθυστερήσεις και να γνωρίσει την ήττα από τη γαλλική ομάδα, σε ένα “τρελό” ματς.

Τα αποτελέσματα στην 1η αγωνιστική

Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου

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ΑΕΚ – ΛΑΣΚ 1-0

Κλαμπ Μπρίζ – Άστον Βίλα 2-3

Ρεάλ Μαδρίτης – Ίντερ 2-1

Ντόρτμουντ – Βιγιαρεάλ 3-2

Πόρτο – Μάντσεστερ Σίτι 0-2

Λιλ – Μπέτις 2-3

Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου

Μπαρτσελόνα – Φέγενορντ 5-1

Στουτγκάρδη – Βίκινγκ 3-1

Νάπολι – Άρσεναλ 0-1

Λίβερπουλ – Ατλέτικο Μαδρίτης 2-1

Παρί Σεν Ζερμέν – Σλόβαν Μπρατισλάβας 6-1

Σπόρτινγκ – Γαλατάσαραϊ 3-1

Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου

Μπάγερν Μονάχου – Μπόντο Γκλιμτ 5-0

Σλάβια Πράγας – Λανς 2-3

Κόμο – Λειψία 4-1

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Σαμπάχ 4-0

Φενέρμπαχτσε – Ρόμα 1-1

Αϊντχόφεν – Σαχτάρ 1-1

Η βαθμολογία στη League Phase