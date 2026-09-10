Champions League: Μπάγερν Μονάχου – Μπόντο Γκλιμτ 5-0, Σλάβια Πράγας – Λανς 2-3, Κόμο – Λειψία 4-1 και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Σαμπάχ 4-0

Με άνετες νίκες για Μπάγερν Μονάχου και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, θρίαμβο της Κόμο με σκόρερ τον Τάσο Δουβίκα και αδιανόητο διπλό στο Σλάβια Πράγας – Λανς με 3-2, ολοκληρώθηκε η πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Η Μπάγερν Μονάχου “διέλυσε” σε ένα ημίχρονο με 5-0 τη Μόντο Γκλιμτ, ενώ η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ “σάρωσε” την πρωτάρα στο Champions League, Σαμπάχ, με 4-0 στο Ολντ Τράφορντ.

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Απίθανο ντεμπούτο στη διοργάνωση έκανε η Κόμο, πανηγυρίζοντας την πρώτη της νίκη στα “αστέρα”, με τον Τάσο Δουβίκα να πετυχαίνει το δεύτερο γκολ στο 3-1 επό της Λειψίας. “Πάλεψε” με 10 παίκτες η Σλάβια Πράγας και πήρε την ισοπαλία με 1-1 από τη Λανς, παρά το αριθμητικό μειονέκτημα.

Μπάγερν Μονάχου – Μπόντο Γκλιμτ 5-0: Σόου Ολίσε με δύο γκολ και ασίστ

Η Μπάγερν Μονάχου ήταν “κυρίαρχη” από την αρχή του αγώνα με την Μπόντο Γκλιμτ, αλλά δεν κατάφερε να βρει ένα γκολ στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα. Ακολούθησε όμως “καταιγίδα” για τους Νορβηγούς στο δεύτερο μέρος, για τη “βαριά” ήττα με 5-0 στο ματς.

Ο Μουσιάλα με ωραίο τελείωμα άνοιξε το σκορ για την ομάδα του, ο Κέιν διπλασίασε τα τέρματα των “Βαυαρών” με το 55ο του γκολ στο Champions League και ο Ολίσε πήρε τη… σκυτάλη για να βάλει δύο γκολ (μετά την ασίστ στον Άγγλο επιθετικό), με τον Ντέιβις να σκοράρει επίσης, για την επιβλητική νίκη της Μπάγερν Μονάχου στην πρεμιέρα της League Phase.

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Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Σαμπάχ 4-0: «Καθάρισαν» από νωρίς οι Άγγλοι

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είχε εύκολο έργο κόντρα στην Σαμπάχ από το Αζερμπαϊτζάν, αφού κατάφερε να “τελειώσει” το ματς από το πρώτο ημίχρονο. Ο Κούνια άνοιξε το σκορ 27ο λεπτό της αναμέτρησης και οι Μπρούνο Φερνάντες και Σέσκο “καθάρισαν” για την ομάδα τους στα τελευταία λεπτά πριν την ανάπαυλα.

Στο δεύτερο μέρος, η ομάδα του Κάρικ έριξε ρυθμούς, αλλά βρήκε και ένα τέταρτο γκολ μετά από αναμπουμπούλα στην άμυνα των Αζέρων, με τον Μαρτίνες να σκοράρει από κοντά με προβολή για το 4-0 στο ματς.

Κόμο – Λειψία 4-1: Θρίαμβος με πρωταγωνιστή τον Δουβίκα

Η Κόμο γιόρτασε το πρώτο της παιχνίδι στο Champions League με εντυπωσιακή ατμόσφαιρα και ακόμη καλύτερη εμφάνιση στον αγωνιστικό χώρο κόντρα στη Λειψία.

Η ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγκας επιβεβαίωσε τα καλά λόγια για το ποδόσφαιρό της και πήρε επιβλητική νίκη κόντρα στους Γερμανούς, με τον Τάσο Δουβίκα να είναι πρωταγωνιστής για την ομάδα του.

Ο Έλληνας επιθετικός πέτυχε το δεύτερο γκολ για την Κόμο, με ωραίο τελείωμα στην αντεπίθεση, ενώ συμμετείχε και στο τρίτο γκολ των Ιταλών, ανοίγοντας ωραία την μπάλα στον Παζ, πριν κάνει αυτός την ασίστ για το τέρμα του Ντιαό. Μπατούρινα και Περόνε σκόραραν επίσης για την ομάδα του Φάμπρεγκας, η οποία και έκανε φοβερό ντεμπούτο στη διοργάνωση.

Σλάβια Πράγας – Λανς 2-3: «Τρελό» ματς με ανατροπή στις καθυστερήσεις

Το ματς της βραδιάς έγινε όμως στην Τσεχία, όπου η Σλάβια Πράγας έμεινε με 10 παίκτες μετά την αποβολή του Κονέτσνι στο 49′, αλλά βρήκε δύο φορές το προβάδισμα με εξαιρετικά σουτ του Στουρμ, για να χάσει τελικά το ματς στις καθυστερήσεις.

Η Λανς ισοφάρισε αρχικά με τον Ζίμα στο 73′ και παρότι βρέθηκε να χάνει στο 88′, κατάφερε να φέρει… τούμπα το ματς στις καθυστερήσεις. Ο Τοβέν ισοφάρισε στο 90+1′ και δύο λεπτά αργότερα ήρθε η… λύτρωση για τους Γάλλους, με τον Αγκουιλάρ να ολοκληρώνει την… αδιανόητη ανατροπή για την ομάδα του “γράφοντας” το τελικό 3-2 στο ματς.