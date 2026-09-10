Αθλητικά

Ο Τάσος Δουβίκας πέτυχε το πρώτο του γκολ στο Champions League

Άνοιξε λογαριασμό και στο Champions League ο Έλληνας επιθετικός της Κόμο
Ο Δουβίκας
Ο Δουβίκας στη φάση του γκολ της Κόμο / REUTERS/Matteo Ciambelli
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Ο Τάσος Δουβίκας ξεκίνησε ως βασικός το ματς της Κόμο με τη Λειψία στην πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League και κατάφερε να πετύχει το πρώτο του γκολ στη διοργάνωση.

Με την Κόμο να έχει ανοίξει το σκορ από νωρίς με τον Μπατούρινα, ο Τάσος Δουβίκας είχε την ευκαιρία να διπλασιάσει τα τέρματα της ομάδας του και το έκανε πράξη με εντυπωσιακό τρόπο, για το πρώτο δικό του γκολ στην πρώτη του συμμετοχή στο Champions League.

Στο 38ο λεπτό της αναμέτρησης, ο Έλληνας επιθετικός έφυγε στην πλάτη της άμυνας της Λειψίας και με υπέροχο τελείωμα στο τετ-α-τετ με τον αντίπαλο τερματοφύλακα, “έγραψε” το 2-0 στο ματς.

Αυτό ήταν και το πρώτο ματς της Κόμο στο Champions League.

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Αθλητικά
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