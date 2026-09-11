Με τη μάχη του Εμμανουήλ Καραλή με τον Μόντο Ντουπλάντις στο Ultimate Championship οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας ξεχωρίζει η μάχη του Εμμανουήλ Καραλή με τον Μόντο Ντουπλάντις με στόχο τη νίκη στο Ultimate Championship. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Ερυθρό Αστέρα σε φιλική αναμέτρηση στην Κύπρο.

Οι αθλητικές μεταδόσεις

09:55 Magenta Sport 5 Moto3 2026 Γκραν Πρι Σαν Μαρίνο (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)

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10:45 Magenta Sport 5 Moto2 2026 Γκραν Πρι Σαν Μαρίνο (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)

11:40 Magenta Sport 5 MotoGP 2026 Γκραν Πρι Σαν Μαρίνο (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)

14:10 Magenta Sport 5 Moto3 2026 Γκραν Πρι Σαν Μαρίνο (Δοκιμές)

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14:50 Magenta Sport 7 WRC 2026 Χιλή, SS1 Pulperia 1

15:00 Magenta Sport 5 Moto2 2026 Γκραν Πρι Σαν Μαρίνο (Δοκιμές)

15:45 Magenta Sport 7 WRC 2026 Χιλή, SS2 Nuevo Rere 1

15:55 Magenta Sport 5 MotoGP 2026 Γκραν Πρι Σαν Μαρίνο (Δοκιμές)

16:35 Magenta Sport 7 WRC 2026 Χιλή, SS3 Hualqui 1

17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Τσεχία – Ελλάδα CEV EuroVolley 2026

19:30 Novasports 3HD Ντάρμσταντ – Αρμίνια Μπίλεφελντ Bundesliga 2

21:00 Novasports 2HD Άλκμααρ – Βίλεμ Eredivisie

21:00 ΣΚΑΪ Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας Μπάσκετ

21:08 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Καραλής-Ντουπλάντις World Athletics Ultimate Championship

21:30 Novasports Prime Ουνιόν Βερολίνου – Σάλκε Bundesliga

21:45 Magenta Sport 5 Στενχάουσμιουρ – Χαρτς Premier Sports Cup

21:45 Magenta Sport 2 Βενέτσια – Φιορεντίνα Serie A

22:00 Magenta Sport 3 Γουέστ Χαμ – Ρέξαμ EFL Championship