Άρης: 51χρονος οπαδός πέταξε πλαστικό μπουκάλι στο «Κλ.Βικελίδης» και συνελήφθη

Δεν έλειψαν τα παρατράγουδα από την αναμέτρηση του Άρη με τον Ατρόμητο στη Θεσσαλονίκη για τη Super League.

Χειροπέδες σε 51χρονο οπαδό, που πέταξε πλαστικό μπουκάλι εντός του γηπέδου «Κλεάνθης Βικελίδης» κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης του ‘Αρη με τον Ατρόμητο, προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως, σε συνεργασία με αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Ο άνδρας χθες το απόγευμα κατά τη διάρκεια του ποδοσφαιρικού αγώνα πέταξε πλαστικό μπουκάλι με νερό εντός του αγωνιστικού χώρου, χωρίς ωστόσο να προκληθεί κάποιος τραυματισμός.