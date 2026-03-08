Αθλητικά

Άρης: 51χρονος οπαδός πέταξε πλαστικό μπουκάλι στο «Κλ.Βικελίδης» και συνελήφθη

Άρης και Ατρόμητος έμειναν στο 0-0 στη Θεσσαλονίκη για την 24η αγωνιστική της Super League
ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI

Δεν έλειψαν τα παρατράγουδα από την αναμέτρηση του Άρη με τον Ατρόμητο στη Θεσσαλονίκη για τη Super League.

Χειροπέδες σε 51χρονο οπαδό, που πέταξε πλαστικό μπουκάλι εντός του γηπέδου «Κλεάνθης Βικελίδης» κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης του ‘Αρη με τον Ατρόμητο, προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως, σε συνεργασία με αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Ο άνδρας χθες το απόγευμα κατά τη διάρκεια του ποδοσφαιρικού αγώνα πέταξε πλαστικό μπουκάλι με νερό εντός του αγωνιστικού χώρου, χωρίς ωστόσο να προκληθεί κάποιος τραυματισμός.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
205
89
76
59
56
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo