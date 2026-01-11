Άρης – ΑΕΚ: Να επιστρέψει στην κορυφή θέλει ο Δικέφαλος σε μία έδρα που δεν κέρδισαν οι «μεγάλοι»

Ο Άρης υποδέχεται την ΑΕΚ στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής της Super League (11/01/26, 19:30, Newsit.gr, Novasports Prime) με τις δύο ομάδες να στοχεύουν μόνο στη νίκη.

Η ΑΕΚ αν πάρει το τρίποντο στο «Κλ. Βικελίδης» θα επιστρέψει στην κορυφή της βαθμολογίας της Super League, ενώ ο Άρης θα διατηρήσει την επαφή του με τις θέσεις που οδηγούν στην Ευρώπη, με στόχο να «σώσει» τη φετινή σεζόν.

Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ νίκησαν Ατρόμητο και Παναιτωλικό αντίστοιχα στις εκτός έδρας αναμετρήσεις τους και προσπέρασαν την ομάδα του Νίκολιτς στη βαθμολογία, η οποία είχε αλλάξει χρόνο στην κορυφή.

Στην έδρα του Άρη μέχρι στιγμής τη φετινή σεζόν κανένας από τους τρεις «μεγάλους» δεν έχουν καταφέρει να νικήσουν, καθώς Ολυμπιακός (0-0) και Παναθηναϊκός (1-1) έχουν φέρει ισοπαλία για τη Super League, ενώ ο ΠΑΟΚ (1-1) πήρε έναν βαθμό στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson. Οι κίτρινοι έχουν ηττηθεί στις έδρες του ΠΑΟΚ (3-1), τις ΑΕΚ (1-0) και του Ολυμπιακού (2-1) για το πρωτάθλημα.

Ο Σέρβος τεχνικός υπολογίζει κανονικά στους Μουκουντί και Γκατσίνοβιτς για την αναμέτρηση, ενώ στη Θεσσαλονίκη ταξίδεψαν και οι Βάργκα και Γκεοργκίεφ, με τον πρώτο να είναι πολύ πιθανό να πάρει χρόνο συμμετοχής ερχόμενος από τον πάγκο.

Εκτός για την Ένωση είναι ο Περέιρα, λόγω ενός κατάγματος σε δάχτυλο του δεξιού του ποδιού. Ζίνι και Πιερό δεν θα βοηθήσουν τους συμπαίκτες τους, όμως η επιστροφή τους πλησιάζει.

Ο Άρης δεν μπορεί να υπολογίζει στον Μορόν, που είναι τιμωρημένος. Ο Χιμένεθ δεν ανακοίνωσε αποστολή και κράτησε κλειστά τα χαρτιά του ενόψει της αναμέτρησης κόντρα στην πρώην ομάδα του. Για τους κίτρινους θα απουσιάσουν δεδομένα οι Μέντιλ και Αλφαρέλα, ενώ αμφίβολος είναι και ο Μισεουί.

Ο Γαλανόπουλος έχει κάνει δύο προπονήσεις και πιθανότατα θα είναι διαθέσιμος να αγωνιστεί και αυτός ενάντια στην πρώην ομάδα του.

Η προϊστορία είναι υπέρ του Άρη, καθώς σε 66 παιχνίδια στο «Κλ. Βικελίδης» έχει 25 νίκες, έναντι 21 της ΑΕΚ. 20 παιχνίδια έχουν ολοκληρωθεί ισόπαλα.

Διαιτητής του αγώνα θα είναι ο Νορβηγός Σάγκι με βοηθούς τους Ντάλε και Ρόνινγκ. Στο VAR θα είναι ο Χάγκενς με βοηθό τον Τόρκελσεν.