Άρης Betsson: Διεκόπη το παιχνίδι της ομάδας Next Gen των κιτρίνων στο Άμπου Ντάμπι λόγω βομβαρδισμών

Το παιχνίδι της ομάδας Next Gen του Άρη Betsson με το Μονακό διεκόπη, λόγω βομβαρδισμών του Ιράν που έγιναν σε αμερικανικές βάσεις που ήταν κοντά στο γήπεδο στο Άμπου Ντάμπι.

Οι σειρήνες ήχησαν στην αρχή της δεύτερης περιόδου με αποτέλεσμα οι διαιτητές του αγώνα του πρωταθλήματος Next Gen της Euroleague να διακόψουν το παιχνίδι του Άρη Betsson με τη Μονακό που γινόταν στο Άμπου Ντάμπι.

El Next Gen Euroleague que se estaba disputando en Abu Dabi ha quedado suspendido.



El torneo se ha parado durante la disputa del AS Monaco – Aris ante los ataques ocurridos en bases militares próximas al lugar de disputa del torneo pic.twitter.com/sCKX9hUkJT — Gigantes del Basket (@GIGANTESbasket) February 28, 2026

Η ασφάλεια των αθλητών είναι πάνω από όλα και οι διαιτητές με τους διοργανωτές αποφάσισαν τη διακοπή της αναμέτρησης με τους παίκτες των δύο ομάδων να ζουν σοκαριστικές εμπειρίες στο Άμπου Ντάμπι, που σίγουρα θα χαραχτούν στη μνήμη τους, με το μυαλό όλων να είναι στην ασφαλή επιστροφή τους.

Η ανακοίνωση της διοργάνωσης

«Το NextGen EuroLeague Qualifier Abu Dhabi έχει ανασταλεί προσωρινά ως προληπτικό μέτρο. Η Euroleague Basketball και ο διοργανωτής αξιολογούν ενεργά την κατάσταση και περαιτέρω πληροφορίες θα ανακοινωθούν εν ευθέτω χρόνω».