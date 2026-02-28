Αθλητικά

Άρης Betsson: Διεκόπη το παιχνίδι της ομάδας Next Gen των κιτρίνων στο Άμπου Ντάμπι λόγω βομβαρδισμών

Το γήπεδο που γινόταν ο αγώνας Μονακό - Άρης βρίσκεται κοντά σε αμερικανικές βάσεις
Άρης - Μονακό
Εικόνα από το γήπεδο στο Άμπου Ντάμπι στο παιχνίδι του Άρη με τη Μονακό

Το παιχνίδι της ομάδας Next Gen του Άρη Betsson με το Μονακό διεκόπη, λόγω βομβαρδισμών του Ιράν που έγιναν σε αμερικανικές βάσεις που ήταν κοντά στο γήπεδο στο Άμπου Ντάμπι.

Οι σειρήνες ήχησαν στην αρχή της δεύτερης περιόδου με αποτέλεσμα οι διαιτητές του αγώνα του πρωταθλήματος Next Gen της Euroleague να διακόψουν το παιχνίδι του Άρη Betsson με τη Μονακό που γινόταν στο Άμπου Ντάμπι.

 

Η ασφάλεια των αθλητών είναι πάνω από όλα και οι διαιτητές με τους διοργανωτές αποφάσισαν τη διακοπή της αναμέτρησης με τους παίκτες των δύο ομάδων να ζουν σοκαριστικές εμπειρίες στο Άμπου Ντάμπι, που σίγουρα θα χαραχτούν στη μνήμη τους, με το μυαλό όλων να είναι στην ασφαλή επιστροφή τους.

Η ανακοίνωση της διοργάνωσης

«Το NextGen EuroLeague Qualifier Abu Dhabi έχει ανασταλεί προσωρινά ως προληπτικό μέτρο. Η Euroleague Basketball και ο διοργανωτής αξιολογούν ενεργά την κατάσταση και περαιτέρω πληροφορίες θα ανακοινωθούν εν ευθέτω χρόνω».

