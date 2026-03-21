Άρης Betsson – Καρδίτσα 78-55: Έκτη σερί νίκη για τους Θεσσαλονικείς στην GBL

Ο Άρης Betsson νίκησε και την Καρδίτσα με 78-55 για την 22η αγωνιστική της GBL και συνέχισε το νικηφόρο σερί του στο ελληνικό πρωτάθλημα, “πιάνοντας” 4άδα στην κατάταξη.

Με κορυφαίο παίκτη τον Νουά που έκανε double double με 21 πόντους και 10 ριμπάουντ, ο Άρης κατάφερε να “καθαρίσει” το ματς με την Καρδίτσα από το πρώτο ημίχρονο, αλλά δεν άφησε… το πόδι από το γκάζι και έφθασε σε ένα επιβλητικό αποτέλεσμα στην GBL, όπου μετράει πλέον 6 συνεχόμενες νίκες.

“Διπλός” ήταν και ο Χαρέλ για τους “κίτρινους”, με 11 πόντους και 12 ριμπάουντ, ενώ για τους ηττημένους, ο Δίπλαρος με μόλις 9 πόντους, ήταν ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του.

Τα δεκάλεπτα: 20-17, 45-29, 64-36, 78-55

Τα στατιστικά των παικτών

Άρης Betsson (Μίλισιτς): Μήτρου-Λονγκ 10 (3/5 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 1/4 βολές), Νουά 21 (6/10 δίποντα, 3/6 τρίποντα), Μποχορίδης 4 (2/3 δίποντα), Χάρελ 11 (2/5 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 1/2 βολές), Αντετοκούνμπο 10 (4/4 δίποντα, 2/2 βολές), Χατζηλάμπρου 2 (1/1 δίποντα), Λεφάς, Τσαϊρέλης, Φόρεστερ 6 (1/3 δίποντα, 4/8 βολές), Πουρλίδας 2 (1/2 δίποντα), Άντουσιτς 5 (1/5 δίποντα, 1/3 τρίποντα), Κουλμπόκα 7 (1/1 δίποντα. 5/5 βολές).

Καρδίτσα (Παπανικολόπουλος): Εστράντα 6 (2/5 δίποντα, 2/2 βολές), Μπρ.Τζέφερσον 8 (1/3 δίποντα, 2/5 τρίποντα), Άπσον 8 (3/5 δίποντα, 2/52 βολές), Κασελάκης 2 (1/5 δίποντα), Ντ.Τζέφερσον 4 (1/5 δίποντα, 2/2 βολές),Χόρχλερ 6 (2/6 δίποντα, 2/2 βολές), Λιαπής, Πουλιανίτης 3 (1/1 τρίποντα), Δίπλαρος 9 (1/4 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 1/1 βολές), Καμαριανός 2 (2/2 βολές), Καμπερίδης 6 (2/8 τρίποντα), Μάντσεν 1 (1/2 βολές).