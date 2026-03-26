Η Λιόν θα ενεργοποιήσει την οψιόν για την αγορά του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ από τον Ολυμπιακό

Ο Ολυμπιακός αναμένεται να λάβει 5 εκατομμύρια ευρώ για την πώληση του Ουκρανού επιθετικού
Ο Γιάρεμτσουκ πανηγυρίζει για τον Ολυμπιακό / KLODIAN LATO / EUROKINISSI

Ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ αγωνίζεται ως δανεικός στη Λιόν από τον Ολυμπιακό, αλλά η γαλλική ομάδα σκοπεύει να ενεργοποιήσει την οψιόν για την αγορά του από τους Πειραιώτες, σύμφωνα με ουκρανικό δημοσίευμα.

Μόλις τον περασμένο Ιανουάριο, ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ παραχωρήθηκε δανεικός από τον Ολυμπιακό στη Λιόν, αλλά μετά από 8 συμμετοχές με 1 γκολ και μία ασίστ, οι Γάλλοι εμφανίζονται έτοιμοι να δώσουν 5 εκατομμύρια ευρώ στους Πειραιώτες για να αποκτήσουν τα δικαιώματα του Ουκρανού επιθετικού.

Αυτό αναφέρει ρεπορτάζ του glavcom.ua, το οποίο σημειώνει ότι ο Γιάρεμτσουκ στοίχισε ήδη 1,5 εκατομμύριο ευρώ στη Λιόν, τα οποία και θα προστεθούν πλέον στο ποσό της αγοράς του.

