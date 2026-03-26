Αθλητικά

Ελλάδα – Παραγουάη: Ο Ιταλός Κίφι ορίστηκε διαιτητής στο φιλικό παιχνίδι της Εθνικής ποδοσφαίρου

Για δεύτερη φορά θα σφυρίξει αγώνα στην Ελλάδα ο Ιταλός ρέφερι
Ο διαιτητής Κίφι σε αγώνα του Παναθηναϊκού / Eurokinissi

Ο διαιτητής Ντανιέλε Κίφι από την Ιταλία θα διευθύνει το φιλικό παιχνίδι της Εθνικής ποδοσφαίρου της Ελλάδας με την Παραγουάη, την ερχόμενη Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026 (21:00, Live από το Newsit.gr).

Ο Ιταλός διαιτητής είναι γνωστός στο ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς είχε διευθύνει το 2022, τον ημιτελικό του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό στο Κύπελλο Ελλάδας και το 2023, το Ντνίπρο – Παναθηναϊκός για για τα προκριματικά του Champions League, με το φιλικό παιχνίδι Ελλάδα – Παραγουάη να είναι το τρίτο της καριέρας του με ελληνικό “χρώμα”.

Στο παιχνίδι του Καραϊσκάκης, βοηθοί του θα είναι οι συμπατριώτες του Τζοβάνι Μπατσίνι και Αλέσιο Μπέρτι, με 4ο τον Φώτη Πολυχρόνη και στο VAR τους Ιταλούς Ντανιέλε Ντόβερι και Ροζάριο Αμπίσο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Newsit logo
Newsit logo