Άρης Betsson – Κλουζ 88-98: Κατέρρευσαν στο τέταρτο δεκάλεπτο οι Θεσσαλονικείς

Ο Άρης Betsson δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί την έδρα του και γνώρισε την ήττα από την Κλουζ με 88-98 στη Θεσσαλονίκη για την 9η αγωνιστική του Eurocup.

Ο Άρης είχε την ευκαιρία να νικήσει τους Ρουμάνους και να τους προσπεράσει στην κατάταξη του Eurocup, ωστόσο κατέρρευσε στο τέταρτο δεκάλεπτο και υποχώρησε στο 4-5, την ώρα που η Κλουζ ανέβηκε στο 5-4 και έκανε αποφασιστικό βήμα πρόκρισης στην επόμενη φάση.

Κορυφαίος για τους Θεσσαλονικείς ήταν ο Νουά με 20 πόντους και 5 ριμπάουντ, ενώ εξαιρετικό ήταν και το ευρωπαϊκό ντεμπούτο του Άντζουσιτς, ο οποίος είχε 20 πόντους και 3 ασίστ.

Από την Κλουζ, μεγαλειώδη εμφάνιση πραγματοποίησε ο Κρικ με 27 πόντους, 6 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ ο Ράσελ είχε 16 πόντους και 6 ασίστ και ο Μόλιναρ 18 πόντους και 8 ασίστ.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 21-17, 41-38, 54-55, 88-98.

ΑΡΗΣ BETSSON (Μίλισιτς): Λονγκ 15 (3/7 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 3/7 βολές), Τζόουνς 11 (2/6 δίποντα,1/2 τρίποντα, 4/5 βολές), Νούα 20 (3/7 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 8/9 βολές), Φόρεστερ 4 (2/2 δίποντα), Πουλιανίτης, Γκιουζέλης, Μποχωρίδης 2 (1/1 δίποντα), Καζαμίας, Ίνοκ (1/3 δίποντα, 1/2 βολές), Χάρελ 1 (1/2 βολές), Άντζουσιτς 20 (2/5 δίποντα, 4/7 τρίποντα, 4/6 βολές), Κουλμπόκα 12 (3/3 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 2/6 βολές).

Τα ομαδικά στατστικά για τον Άρη Βetsson: 17/35 δίποντα, 11/28 τρίποντα, 21/31 βολές, 31 ριμπάουντ, 15 ασίστ, 6 κλεψίματα και 17 λάθη.

Τα ομαδικά στατιστικά της Κλουζ: 34/46 δίποντα, 6/20 τρίποντα, 12/15 βολές, 32 ριμπάουντ, 28 ασίστ, 10 κλεψίματα και 18 λάθη.