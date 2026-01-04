Άρης Betsson – Ολυμπιακός 84-95: Οι Πειραιώτες πήραν το «διπλό» και ολοκλήρωσαν αήττητοι τον πρώτο γύρο της GBL

Ο Άρης Betsson έβγαλε προσπάθησε να… αντισταθεί μέσα στο Αλεξάνδρειο, αλλά ο Ολυμπιακό πέρασε νικηφόρα από τη Θεσσαλονίκη (95-84) και έκανε το 12-0 στη GBL, ολοκληρώνοντας αήττητος τον πρώτο γύρο της Α1 μπάσκετ των ανδρών.

Ο Ολυμπιακός δυσκολεύτηκε κόντρα στον ανταγωνιστικό Άρη, είδε τους Θεσσαλονικείς από το -15 να τον φτάνουν στο -2 στο τελευταίο δεκάλεπτο, αλλά η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα “σοβαρεύτηκε’ στο φινάλε του αγώνα, και πήρε διαφορά ασφαλείας που της έδωσε τη νίκη και έριξε το ρεκόρ των γηπεδούχων στο 5-7.

Κορυφαίος της αναμέτρησης και του Ολυμπιακού ο “καυτός” Βεζένκοφ ο οποίος σταμάτησε στους 23 πόντους. Τρομερή ήταν και η παρουσία του Χολ που έδειχνε ανίκητος μέσα στην αντίπαλη ρακέτα πετυχαίνοντας 19 πόντους.

Εξαιρετικό το δημιουργικό παιχνίδι για τους “ερυθρόλευκους”, οι οποίοι είχαν 32 ασίστ, οι 14 από τις οποίες προέκυψαν από τον Τόμας Γουόκαπ. Από πλευράς Άρη απίθανη εμφάνιση έκανε ο Νουά με 20 πόντους και 11 ριμπάουντ, με άξιο συμπαραστάτη τον Άντουσιτς που τον πλησίασε στους 19.

Τα δωδεκάλεπτα: 21-25, 43-45, 63-73, 84-95

Άρης Betsson (Μίλιτσιτς): Μήτρου-Λονγκ 13 (1/5 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Νουά 20 (2/5 τρίποντα, 11 ριμπάουντ), Πουλιανίτης 3 (4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Ίνοχ, Άντζουσιτς 19 (4/9 τρίποντα), Τζόουνς 10 (1/4 τρίποντα), Τσαϊρέλης, Φόρεστερ 8 (6 ριμπάουντ), Κουλμπόκα 11 (3/5 τρίποντα)

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 4 (14 ασίστ), Βεζένκοβ 23 (10/14 δίποντα, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Παπανικολάου 7 (5 ασίστ), Ντόρσεϊ 13 (3/8 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Χολ 19 (8/9 δίποντα, 5 ριμπάουντ), Νιλικίνα 4, Λαρεντζάκης, Μόρις 8 (2/2 τρίποντα), Πίτερς (4 ριμπάουντ), Αντετοκούνμπο 3, Φουρνιέ 14 (4/6 τρίποντα)

Τα ομαδικά στατιστικά του Άρη Betsson: 19/38 δίποντα, 12/29 τρίποντα, 10/13 βολές, 35 ριμπάουντ (10 επιθετικά – 25 αμυντικά), 19 ασίστ, 15 λάθη, 3 κλεψίματα, 2 μπλοκ

Τα ομαδικά στατιστικά του Ολυμπιακού: 25/36 δίποντα, 10/27 τρίποντα, 15/21 βολές, 33 ριμπάουντ (7 επιθετικά – 26 αμυντικά), 32 αίστ, 8 λάθη, 6 κλεψίματα, 3 μπλοκ