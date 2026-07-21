Άρης Betsson: Την Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη ο Βασίλης Τολιόπουλος

Ο Βασίλης Τολιόπουλος μετράει αντίστροφα για την επιστροφή του στον Άρη Betsson.

Ο Άρης Betsson περιμένει την Πέμπτη (23/7) στη Θεσσαλονίκη τον Βασίλη Τολιόπουλο, για να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή του Έλληνα γκαρντ από τον Παναθηναϊκό και να ακολουθήσουν οι επίσημες ανακοινώσεις.

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Οι τρεις πλευρές τα έχουν βρει σε όλα, με τον Τολιόπουλο να αναμένεται να περάσει από ιατρικές εξετάσεις τις επόμενες ημέρες.

Ο Έλληνας γκαρντ επιστρέφει στον Άρη Betsson κι αυτή τη φορά θα βρει ένα εντελώς διαφορετικό περιβάλλον, αφού οι Θεσσαλονικείς εκτόξευσαν το μπάτζετ τους, έχοντας πλέον στον πάγκο τον Βασίλη Σπανούλη.