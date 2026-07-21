Αθλητικά

Άρης Betsson: Την Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη ο Βασίλης Τολιόπουλος

Ο Έλληνας γκαρντ ολοκληρώνει τη μετακίνησή του από τον Παναθηναϊκό στους Θεσσαλονικείς
Ο Τολιόπουλος
Ο Τολιόπουλος στο παιχνίδι με το Μαυροβούνιο/ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο Βασίλης Τολιόπουλος μετράει αντίστροφα για την επιστροφή του στον Άρη Betsson.

Ο Άρης Betsson περιμένει την Πέμπτη (23/7) στη Θεσσαλονίκη τον Βασίλη Τολιόπουλο, για να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή του Έλληνα γκαρντ από τον Παναθηναϊκό και να ακολουθήσουν οι επίσημες ανακοινώσεις.

Οι τρεις πλευρές τα έχουν βρει σε όλα, με τον Τολιόπουλο να αναμένεται να περάσει από ιατρικές εξετάσεις τις επόμενες ημέρες.

Ο Έλληνας γκαρντ επιστρέφει στον Άρη Betsson κι αυτή τη φορά θα βρει ένα εντελώς διαφορετικό περιβάλλον, αφού οι Θεσσαλονικείς εκτόξευσαν το μπάτζετ τους, έχοντας πλέον στον πάγκο τον Βασίλη Σπανούλη.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
197
73
72
68
67
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo