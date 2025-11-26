Άρης: Εκτός και ο Σούντμπεργκ με θλάση στον οπίσθιο μηριαίο

Η ατυχία στο στρατόπεδο του Άρη συνεχίζεται, καθώς ο Σούντμπεργκ υπέστη θλάση στο παιχνίδι με την ΑΕΚ και θα απουσιάσει για όλο το 2025.

Ο Σούντμπεργκ έχει ξεκινήσει ήδη τις θεραπείες, καθώς η μαγνητική έδειξε ότι έχει θλάση β’ βαθμού στον οπίσθιο μηριαίο και θα μείνει εκτός για τουλάχιστον ένα μήνα. Ο Άρης έμεινε και πάλι με τρεις κεντρικούς αμυντικούς (Φαμπιάνο, Άλβαρο και Ρόουζ), με τον πρώτο να έχει επιστρέψει μόλις από τραυματισμό και να χρειάζεται πιο ειδική μεταχείριση.

Η ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ θα αντιμετωπίσει την ΑΕΛ Novibet για την 12η αγωνιστική της Super League (29/11/25, 19:30), μετα προβλήματα να είναι πολλά και τον κόσμο να απαιτεί την επιστροφή στις νίκες μετά από το παιχνίδι με την Κηφισιά, που έγινε το Σεπτέμβριο (20/09/25).