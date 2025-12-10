Άρης: Εκτός ο Διούδης με τον Ολυμπιακό

Τα προβλήματα τραυματισμών όχι μόνο δεν μειώνονται, αλλά διαρκώς αυξάνονται στον Άρη, ο οποίος θα στερηθεί των υπηρεσιών και του Σωκράτη Διούδη στο κυριακάτικο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Ο Σωκράτης Διούδης υποβλήθηκε σε εξετάσεις για να διαπιστωθεί το πρόβλημα που αποκόμισε πριν την λήξη της αναμέτρησης του Άρη με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα και τα αποτελέσματα έδειξαν θλάση πρώτου βαθμού, κάτι που σημαίνει ότι θα απουσιάζει τις επόμενες ημέρες από τις προπονήσεις.

Έτσι, θα χάσει και τον αγώνα με τον Ολυμπιακό στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος είναι προγραμματισμένος για την Κυριακή (14/12/2025) για την 14η αγωνιστική της Super League.

Μετά τον τραυματισμό του Διούδη, οι διαθέσιμοι τερματοφύλακες για τον Μανόλο Χιμένεθ είναι οι Αθανασιάδης και Μάικιτς, με τον πρώτο να αναμένεται να κάτσει κάτω από τα δοκάρια κόντρα στους Πειραιώτες.