Αρης: Η Euroleague αποφάσισε την ολοκλήρωση του αγώνα της NextGen, που διεκόπη λόγω βομβαρδισμών στο Άμπου Ντάμπι

Το παιχνίδι της Μονακό με τον Άρη για το Next Gen της Euroleague συνεχίζεται κανονικά, μετά τη διακοπή λόγω βομβαρδισμών στο Άμπου Ντάμπι από το Ιράν.

Η διοργανώτρια Αρχή έκρινε ότι το παιχνίδι είναι ασφαλές να συνεχιστεί στο Άμπου Ντάμπι και ο Άρης με τη Μονακό επέστρεψαν στο παρκέ για να συνεχίσουν να αγωνίζονται. Το παιχνίδι είχε διακοπεί στις αρχές του δευτέρου δεκαλέπτου, μετά από σειρήνες που ήχησαν λόγω βομβαρδισμού σε αμερικανική βάση κοντά στο γήπεδο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Euroleague με ανάρτηση έκανε γνωστό ότι το παιχνίδι ξανάρχισε στις 15:00 ώρα Ελλάδας, με τους νεαρούς αθλητές να είναι αναγκασμένοι να αγωνιστούν μετά από ένα σοκαριστικό περιστατικό στο Άμπου Ντάμπι.

The adidas NextGen EuroLeague Qualifier Abu Dhabi will resume at 17:00 local time with the matchup between @ASMonaco_Basket and @ARISBCgr.#NextGenEuroLeague https://t.co/y1o47ydR5c — EuroLeague (@EuroLeague) February 28, 2026

Το παιχνίδι τη στιγμή της διακοπής ήταν στο 19-15 υπέρ των Μονεγάσκων.