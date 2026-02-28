Αθλητικά

Αρης: Η Euroleague αποφάσισε την ολοκλήρωση του αγώνα της NextGen, που διεκόπη λόγω βομβαρδισμών στο Άμπου Ντάμπι

Κρίθηκε κατάλληλη η ολοκλήρωση της αναμέτρησης από τη διοργανώτρια Αρχή και το παιχνίδι ξεκίνησε στις 15:00
Άρης - Μονακό
Εικόνα από το γήπεδο στο Άμπου Ντάμπι στο παιχνίδι του Άρη με τη Μονακό

Το παιχνίδι της Μονακό με τον Άρη για το Next Gen της Euroleague συνεχίζεται κανονικά, μετά τη διακοπή λόγω βομβαρδισμών στο Άμπου Ντάμπι από το Ιράν.

Η διοργανώτρια Αρχή έκρινε ότι το παιχνίδι είναι ασφαλές να συνεχιστεί στο Άμπου Ντάμπι και ο Άρης με τη Μονακό επέστρεψαν στο παρκέ για να συνεχίσουν να αγωνίζονται. Το παιχνίδι είχε διακοπεί στις αρχές του δευτέρου δεκαλέπτου, μετά από σειρήνες που ήχησαν λόγω βομβαρδισμού σε αμερικανική βάση κοντά στο γήπεδο.

Η Euroleague με ανάρτηση έκανε γνωστό ότι το παιχνίδι ξανάρχισε στις 15:00 ώρα Ελλάδας, με τους νεαρούς αθλητές να είναι αναγκασμένοι να αγωνιστούν μετά από ένα σοκαριστικό περιστατικό στο Άμπου Ντάμπι.

 

Το παιχνίδι τη στιγμή της διακοπής ήταν στο 19-15 υπέρ των Μονεγάσκων.

