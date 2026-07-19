Αθλητικά

Ισπανία – Αργεντινή: Το «χρυσό» γκολ του Φεράν Τόρες που έκρινε τον τελικό του Μουντιάλ 2026

Στο 106' διαμορφώθηκε το τελικό 1-0 για την Ισπανία στον τελικό του Μουντιάλ
Φεράν Τόρες
Η φάση με το γκολ του Φεράν Τόρες / IMAGN IMAGES via Reuters/Vincent Carchietta
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Η Ισπανία “πολιόρκησε” την άμυνα της Αργεντινής από το ξεκίνημα του τελικού του Μουντιάλ, αλλά χρειάστηκε ένα γκολ από τον Φεράν Τόρες στο δεύτερο ημίχρονο της παράτασης για να “λυγίσει” του προηγούμενους παγκόσμιους πρωταθλητές.

Παρά τις 10 τελικές της προσπάθειες στην εστία του Εμιλιάνο Μαρτίνες, η Ισπανία δεν κατάφερε να βρει ένα γκολ στην κανονική διάρκεια του τελικού του Μουντιάλ με την Αργεντινή και το ματς οδηγήθηκε στην παράταση.

Με τους Αργεντινούς να αγωνίζονται μάλιστα εκεί με 10 παίκτες, μετά την αποβολή του Έντσο Φερνάντες, η “ρόχα” πίεσε για το γκολ και είχε ένα που δεν μέτρησε με τον Νίκο Γουίλιαμς, πριν ανοίξει τελικά το σκορ ο Φεράν Τόρες με ωραίο πλασέ από κοντά στο 106ο λεπτό του τελικού, διαμορφώνοντας το τελικό 1-0 στον τελικό του Μουντιάλ.

Ο Ισπανός επιθετικός πέτυχε και δεύτερο γκολ στη συνέχεια, το οποίο ακυρώθηκε όμως ως οφσάιντ.

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