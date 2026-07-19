Ισπανία – Αργεντινή: Τσαμπουκάδες στο φινάλε του τελικού, ο Παρέδες έπιασε από τον λαιμό τον Γκαρθία

Μετά από ένα τελικό “θρίλερ”, που κρίθηκε στην παράταση, η Ισπανία επικράτησε με 1-0 της Αργεντινής και κατέκτησε το Μουντιάλ της Αμερικής, με τη στιγμή να “χαλάνε” κάποιοι τσαμπουκάδες στο φινάλε της αναμέτρησης.

Η Αργεντινή “πάλεψε” για να ισοφαρίσει την Ισπανία και να στείλει το ματς στα πέναλτι, αλλά το 1-0 παρέμεινε μέχρι τέλους στον τελικό του Μουντιάλ, προκαλώντας νεύρα στους Αργεντινούς.

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Ο προπονητής της “αλμπισελέστε” χρειάστηκε έτσι να επέμβει για να σταματήσει κάποιους τσαμπουκάδες των παικτών του, αλλά δεν απέτρεψε την άσχημη εικόνα, με τον Παρέδες να πιάνει από τον λαιμό τον Γκαρθία στο κέντρο του γηπέδου. Ευτυχώς τα χειρότερα αποφεύχθηκαν, με τις δύο ομάδες να δέχονται τελικά, το χειροκρότημα των οπαδών τους.

Οι Ισπανοί πανηγύρισαν στη συνέχεια όλοι μαζί την κατάκτηση του τίτλου.