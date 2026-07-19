Η «χρυσή βίβλος» των Μουντιάλ μετά το δεύτερο τρόπαιο της Ισπανίας

Η Ισπανία “λύγισε” στην παράταση με 1-0 την Αργεντινή στον τελικό του Μουντιάλ της Αμερικής και αναδείχθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια για δεύτερη φορά στην ιστορία της.

Με το “χρυσό” γκολ του Φεράν Τόρες στο 106ο λεπτό της αναμέτρησης με την Αργεντινή, η Ισπανία έφθασε στην κατάκτηση του τροπαίου στο Μουντιάλ της Αμερικής και έχει πλέον δύο παγκόσμιους τίτλους στην κατοχή της.

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Με μία ιδιαίτερα νεανική ομάδα και μεγάλο αστέρι τον 18χρονο Λαμίν Γιαμάλ, η “ρόχα” έριξε διαδοχικά στο… καναβάτσο τη Γαλλία και την Αργεντινή, για να πανηγυρίσει για δεύτερη φορά στην ιστορία της την κατάκτηση του Μουντιάλ.

Η «χρυσή βίβλος» των νικητών

5 κατακτήσεις: Βραζιλία (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)

4 κατακτήσεις: Γερμανία (1954, 1974, 1990, 2014), Ιταλία (1934, 1938, 1982, 2006)

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3 κατακτήσεις: Αργεντινή (1978, 1986, 2022)

2 κατακτήσεις: Γαλλία (1998, 2018), Ουρουγουάη (1930, 1950), Ισπανία (2010, 2026)

1 κατάκτηση: Αγγλία (1966)

Οι τροπαιούχοι του Μουντιάλ

1930 Ουρυγουάη

1934 Ιταλία

1938 Ιταλία

1950 Ουρουγουάη

1954 Γερμανία

1958 Βραζιλία

1962 Βραζιλία

1966 Αγγλία

1970 Βραζιλία

1974 Γερμανία

1978 Αργεντινή

1982 Ιταλία

1986 Αργεντινή

1990 Γερμανία

1994 Βραζιλία

1998 Γαλλία

2002 Βραζιλία

2006 Ιταλία

2010 Ισπανία

2014 Γερμανία

2018 Γαλλία

2022 Αργεντινή

2026 Ισπανία