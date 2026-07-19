Η «χρυσή βίβλος» των Μουντιάλ μετά το δεύτερο τρόπαιο της Ισπανίας

Η Ισπανία “λύγισε” στην παράταση με 1-0 την Αργεντινή στον τελικό του Μουντιάλ της Αμερικής και αναδείχθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια για δεύτερη φορά στην ιστορία της.
Με το “χρυσό” γκολ του Φεράν Τόρες στο 106ο λεπτό της αναμέτρησης με την Αργεντινή, η Ισπανία έφθασε στην κατάκτηση του τροπαίου στο Μουντιάλ της Αμερικής και έχει πλέον δύο παγκόσμιους τίτλους στην κατοχή της.
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Με μία ιδιαίτερα νεανική ομάδα και μεγάλο αστέρι τον 18χρονο Λαμίν Γιαμάλ, η “ρόχα” έριξε διαδοχικά στο… καναβάτσο τη Γαλλία και την Αργεντινή, για να πανηγυρίσει για δεύτερη φορά στην ιστορία της την κατάκτηση του Μουντιάλ.
Η «χρυσή βίβλος» των νικητών
5 κατακτήσεις: Βραζιλία (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)
4 κατακτήσεις: Γερμανία (1954, 1974, 1990, 2014), Ιταλία (1934, 1938, 1982, 2006)
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3 κατακτήσεις: Αργεντινή (1978, 1986, 2022)
2 κατακτήσεις: Γαλλία (1998, 2018), Ουρουγουάη (1930, 1950), Ισπανία (2010, 2026)
1 κατάκτηση: Αγγλία (1966)
Οι τροπαιούχοι του Μουντιάλ
1930 Ουρυγουάη
1934 Ιταλία
1938 Ιταλία
1950 Ουρουγουάη
1954 Γερμανία
1958 Βραζιλία
1962 Βραζιλία
1966 Αγγλία
1970 Βραζιλία
1974 Γερμανία
1978 Αργεντινή
1982 Ιταλία
1986 Αργεντινή
1990 Γερμανία
1994 Βραζιλία
1998 Γαλλία
2002 Βραζιλία
2006 Ιταλία
2010 Ισπανία
2014 Γερμανία
2018 Γαλλία
2022 Αργεντινή
2026 Ισπανία