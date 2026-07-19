Αθλητικά

Ο Λιονέλ Μέσι αγκαλιά με τον Λαμίν Γιαμάλ μετά το τέλος του Μουντιάλ 2026

Φοβερή στιγμή μετά τη λήξη του τελικού στο Μουντιάλ της Αμερικής
Ο Λιονέλ Μέσι αγκαλιά με τον Λαμίν Γιαμάλ μετά το τέλος του Μουντιάλ 2026
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Η Ισπανία του Λαμίν Γιαμάλ νίκησε με 1-0 την Αργεντινή του Λιονέλ Μέσι και κατέκτησε το Μουντιάλ της Αμερικής, με τους δύο σούπερ σταρ να προσφέρουν την εικόνα του αγώνα στο φινάλε της αναμέτρησης.

Παρά την απογοήτευσή του για την ήττα της Αργεντινής στον τελικό του Μουντιάλ με την Ισπανία, ο Λιονέλ Μέσι έσπευσε να συγχαρεί τον… διάδοχό του στην Μπαρτσελόνα, αλλά και το παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Στον τελευταίο του “χορό” στην κορυφαία διοργάνωση του πλανήτη, ο Λιονέλ Μέσι μπορεί να μην κατάφερε να κατακτήσει για δεύτερη φορά το τρόπαιο, αλλά έδειξε την ποιότητά του και εκτός αγωνιστικού χώρου, με την αγκαλιά του στον Λαμίν Γιαμάλ να γίνεται δικαίως viral στον τελικό του Μουντιάλ.

Ο Λαμίν Γιαμάλ ακολουθεί τα… χνάρια του Λιονέλ Μέσι, αλλά έχει ήδη στα 18 του χρόνια, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο τίτλο.

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Αθλητικά
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