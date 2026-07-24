Αθλητικές μεταδόσεις με φιλικό Αντβέρπ – Ολυμπιακός

Η φιλική αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Αντβέρπ στην Αμβέρσα, ξεχωρίζει στο τηλεοπτικό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (24.07.2026).
Οι αθλητικές μεταδόσεις
12:00 Novasports Prime WTA 250 2026 Πράγα
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14:00 Novasports PrimeWTA 250 2026 Πράγα
14:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Εστορίλ
14:30 ΑΝΤ1+ Formula 1 ASW hungarian grand prix 2026 Practice 1 Μηχανοκίνητα
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16:00 Novasports Prime WTA 250 2026 Πράγα
16:00 Novasports 6HD WTA 250 2026
16:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Εστορίλ
18:00 Novasports Prime WTA 250 2026 Πράγα
18:00 ΑΝΤ1+ Formula 1 ASW hungarian grand prix 2026 Practice 2 Μηχανοκίνητα
19:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Εστορίλ
20:00 COSMOTE SPORT 1 HD Αντβέρπ – Ολυμπιακός
21:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Εστορίλ