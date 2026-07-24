Αθλητικά

Αθλητικές μεταδόσεις με φιλικό Αντβέρπ – Ολυμπιακός

Τα αθλητικά γεγονότα της ημέρας (24.07.2026) που έχουν τηλεοπτική μετάδοση
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi
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Η φιλική αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Αντβέρπ στην Αμβέρσα, ξεχωρίζει στο τηλεοπτικό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (24.07.2026).

Οι αθλητικές μεταδόσεις

12:00 Novasports Prime WTA 250 2026 Πράγα

14:00 Novasports PrimeWTA 250 2026 Πράγα

14:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Εστορίλ

14:30 ΑΝΤ1+ Formula 1 ASW hungarian grand prix 2026 Practice 1 Μηχανοκίνητα

16:00 Novasports Prime WTA 250 2026 Πράγα

16:00 Novasports 6HD WTA 250 2026

16:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Εστορίλ

18:00 Novasports Prime WTA 250 2026 Πράγα

18:00 ΑΝΤ1+ Formula 1 ASW hungarian grand prix 2026 Practice 2 Μηχανοκίνητα

19:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Εστορίλ

20:00 COSMOTE SPORT 1 HD Αντβέρπ – Ολυμπιακός

21:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Εστορίλ

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Αθλητικά
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