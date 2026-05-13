ΠΑΟΚ – ΑΕΚ: Οι ενδεκάδες στο ντέρμπι της Τούμπας

Ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί σε λίγη ώρα (13/05/26, 19:30, Live από το Newsit.gr) την ΑΕΚ για την 5η αγωνιστική των πλέι οφ της Super League και οι προπονητές των δύο ομάδων ανακοίνωσαν τις ενδεκάδες των ομάδων τους.

Ο Μάρκο Νίκολιτς έχει την ευκαιρία να κάνει ροτέισον, μετά και τη μαθηματική κατάκτηση του πρωταθλήματος από την ΑΕΚ, ενώ ο ΠΑΟΚ έχει λίγες αλλαγές σε σχέση με το ματς με τον Ολυμπιακό, αφού συνεχίζει τη “μάχη” για τη δεύτερη θέση και την έξοδο στο Champions League.

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Γερεμέγεφ

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Μπρινιόλι, Ρότα, Βίντα, Ρέλβας, Πενράις, Πινέδα, Μαρίν, Ζοάο Μάριο, Κοϊτά, Βάργκα, Ζίνι.