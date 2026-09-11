Αθλητικά

Ζέλικο Ομπράντοβιτς: Θερμή υποδοχή από τον κόσμο του Παναθηναϊκού, στην επιστροφή του Σέρβου κόουτς στον πάγκο της ομάδας

Άκουσε ρυθμικά το όνομά του, από τους φίλους της ο
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi
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Ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ κοντράρονται στο πρώτο παιχνίδι του φιλικού τουρνουά στη Ρόδο, με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να συγκεντρώνει τα… φώτα, με την παρουσία του στον πάγκο των “πρασίνων”.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς επέστρεψε στον πάγκο του Παναθηναϊκού μετά από 14 ολόκληρα χρόνια και αποθεώθηκε από τους φιλάθλους του “τριφυλλιού” που βρέθηκαν στο Κλειστό Καλλιθέας στη Ρόδο φωνάζοντας ρυθμικά το όνομά του.

“Ένα σωστό καλωσόρισμα” αναφέρει χαρακτηριστικά η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, σε ανάρτησή της στα social media.

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Αθλητικά
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