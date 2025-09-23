Αρης – Μαρκό 1-0: Κέρδισαν και πάτησαν κορυφή στη βαθμολογία του Κυπέλλου Ελλάδας οι Θεσσαλονικείς

Ο Άρης επικράτησε με 1-0 κόντρα στη Μαρκό για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας με γκολ του Μισεουί στο πρώτο ημίχρονο. Οι Θεσσαλονικείς είναι μόνοι πρώτοι και περιμένουν τα αποτελέσματα των υπόλοιπων ομάδων.

Η ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ συνεχίζει το νικηφόρο σερί με τον Ισπανό στον πάγκο της. Ο Μισεουί εκμεταλλεύτηκε το λάθος του Αυγερινού και σκόραρε σε κενή εστία. Η Μαρκό είχε τις ευκαιρίες να σκοράρει, με κυριότερη αυτή του 26ου λεπτού, όπου ο Παυλίδης νικήθηκε από τον Αθανασιάδη. Στο 80′ ο τερματοφύλακας της Μαρκό, Αυγερινός είδε κόκκινη κάρτα και άφησε την ομάδα του με παίκτη λιγότερο μέχρι το φινάλε του αγώνα για το Κύπελλο Ελλάδας. Ο Φατιόν έκατσε στο τέρμα μέχρι να λήξει το παιχνίδι

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο Άρης να μην απειληθεί έκτοτε και να παίρνει τη νίκη. Πλέον, οι Θεσσαλονικείς είναι στην πρώτη θέση με 6 βαθμούς, ενώ η Μαρκό είναι 11η με έναν βαθμό. Η ομάδα του Χιμένεθ θα αντιμετωπίσει το Αιγάλεω εκτός έδρας την επόμενη αγωνιστική (29/10/25, 15:00) και η Μαρκό έχει ρεπό την τρίτη αγωνιστική.