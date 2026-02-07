Αθλητικά

Άρης: Ντόπες από κόσμο και Καρυπίδη στην τελευταία προπόνηση πριν τον ΠΑΟΚ

Η ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ ψάχνει μία μεγάλη νίκη κόντρα στον Δικέφαλο
Οι παίκτες του Άρη
Οι παίκτες του Άρη πανηγυρίζουν το γκολ του Φαμπιάνο/ EUROKINISSI

Αντιπροσωπεία των οργανωμένων οπαδών βρέθηκε το Σάββατο (7/2/2026) στην τελευταία προπόνηση του Άρη πριν το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ.

Ο Άρης υποδέχεται τον ΠΑΟΚ το βράδυ της Κυριακής (8/2/2026) για την 20η αγωνιστική της Super League. 

Μία μέρα πριν το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, οπαδοί του Άρη βρέθηκαν στο Ρύσιο και ανέβασαν την ψυχολογία των παικτών, ζητώντας τους τη νίκη κόντρα στον αιώνιο αντίπαλο.

Εκτός των οπαδών στο προπονητήριο της ομάδας ήταν και ο Θοδωρής Καρυπίδης που και αυτός “ντόπαρε” ψυχολογικά την ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ.

Οι οπαδοί συνομίλησαν και με τους παίκτες, πάντως, εκφράζοντας και κάποια παράπονα για ορισμένες εμφανίσεις τους το τελευταίο διάστημα.

