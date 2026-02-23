Άρης: Ο Μιχάλης Γρηγορίου είναι φαβορί για τη θέση του Μανόλο Χιμένεθ

Ο Άρης αναμένεται να λύσει άμεσα τη συνεργασία του με τον Μανόλο Χιμένεθ και ο Μιχάλης Γρηγορίου εμφανίζεται ως φαβορί για να τον αντικαταστήσει στη θέση του προπονητή των “κιτρίνων”.

Μετά την ισοπαλία με την Κηφισιά στην 22η αγωνιστική της Super League, ο Μανόλο Χιμένεθ θα πρέπει να θεωρείται παρελθόν για τον Άρη, με τη σχετική ανακοίνωση να είναι θέμα ωρών, γεγονός που φέρνει τον Μιχάλη Γρηγορίου προ των πυλών της Νέας Μεσημβρίας.

Ο έμπειρος Έλληνας τεχνικός είναι χωρίς ομάδα μετά την αποχώρησή του από τον Πανσερραϊκό στο ξεκίνημα της περσινής σεζόν, εξαιτίας διαφωνίας με τη διοίκηση, αλλά έχει περάσει επίσης από Λαμία, Κέρκυρα, Λάρισα, Πανιώνιο και Δόξα Δράμας, με πάνω από 300 αγώνες ως πρώτος προπονητής.