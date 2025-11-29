Αθλητικά

Άρης: Ο Χιμένεθ σκέφτεται τον Γιαννιώτα για βασικο κόντρα στην ΑΕΛ Novibet

Πολλές απουσίες για τους κίτρινους
Γιαννιώτας
Ο Γιαννιώτας με τη φανέλα του Άρη/ (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)

Ο Άρης υποδέχεται την ΑΕΛ Novibet (29/11/25, 19:30, Novasports Prime) για την 12η αγωνιστική της Super League και ο Μανόλο Χιμένεθ καλείται να καλύψει τα κενά των Αλφαρέλα, Καντεβέρε, Μισεουί, Σούντμπεργκ και Δώνη.

Ο Μανόλο Χιμένεθ είναι πιθανό να τοποθετήσει στη βασική ενδεκάδα του Γιαννιώτη κόντρα στην ΑΕΛ Novibet, ενώ ο Φαμπιάνο αποτελεί ερωτηματικό αν θα βρίσκεται στις επιλογές του Ισπανού, καθώς προέρχεται από τραυματισμό.

Μία πιθανή ενδεκάδα για τον Άρη θα ήταν με τον Διούδη κάτω από τα δοκάρια, τους Φαντιγκά, Τεχέρο στα άκρα της άμυνας. Άλβαρο και Ρόουζ θα είναι τα σέντερ μπακ των κιτρίνων. Στο κέντρο οι Μόντσου και Γαλανόπουλος, με τον Μορουτσάν να είναι μπροστά τους στο «10». Ο Μορόν θα είναι στην κορυφή με τους Γιαννιώτα και Πέρεθ στα άκρα.

