Άρης – ΟΦΗ 2-1: «Χτύπησε» την ομάδα του Κόντη στη Θεσσαλονίκη με Μανού Γκαρθία και Κουαμέ

Ο ΟΦΗ δεν μπόρεσε να παρουσιάσει το ίδιο καλό πρόσωπο που είχε στα ευρωπαϊκά του ματς. Ο Άρης τον “λύγισε” με 2-1 μέσα στο “Βικελίδης” και έκανε το 2/2 στη Super League, με τους Κρητικούς να γνωρίζουν την πρώτη τους ήττα στο πρωτάθλημα.

Ο Άρης του Γρηγορίου έδειξε αγωνιστική ανωτερότητα από τον ΟΦΗ και βρήκε δυο υπέροχα γκολ σε κάθε ημίχρονο. Μόλις στο 3′ η άμυνα των Κρητικών έκανε λάθος στο ανέβασμα της μπάλας, ο Ράτσιτς έκλεψε και ο Μανού Γκαρθία βγήκε απέναντι από τον Χριστογεώργο και τον νίκησε σε τετ-α-τετ για το 1-0, ξανά για τους Θεσσαλονικείς μετά από δύο χρόνια

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Στο 68′, μίας λάθος εκτίμηση του Χριστογεώργου σε έξοδο του έστειλε την μπάλα με το κεφάλι στον Κουαμέ και εκείνος σούταρε σε κενή εστία για να σφραγίσει τη νίκη του Άρη, για το 2-0.

Ο Ράτσιτς είχε ευκαιρία στο 86′ για τρίτο γκολ των γηπεδούχων, όμως ο Έλληνας τερματοφύλακας του ΟΦΗ απέκρουσε το πέναλτι που πήραν οι γηπεδούχοι μέσω onfield review. Το τελικό 2-1 διαμορφώθηκε στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων, με τον Κόντρο να σκοράρει στο ντεμπούτο του με τη φανέλα των Κρητικών.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΑΡΗΣ (Μιχάλης Γρηγορίου): Βέλιο, Φαμπιάνο, Γένσεν, Ρίτσαρντς, Φαντιγκά, Μπασίρου (79’ Χόνγκλα), Ράτσιτς, Γκαρθία (58’ Κουαμέ), Γκαρέ (90’ Πετρίς), Παλάσιος (46’ Γιαννιώτας), Καντεβέρε (58’ Μιρ).

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Κρίζμανιτς, Πούγγουρας, Νικολάου, Ντίκμαν (46’ Γκονζάλες), Ανδρούτσος, Μπουχαλάκης (46’ Καραχάλιος), Αθανασίου, Φούντας (79’ Θεοδοσουλάκης), Αϊτόρ (65’ Αποστολάκης), Νους (65’ Κόντρο).